الخميس 03 آب 2023
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"مصاريف الشحن" يدعم 45 شركة محلية بقيمة 200 ألف دينار

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دنانير
عمان- بلغ إجمالي الشركات المستفيدة من برنامج دعم مصاريف الشحن للصادرات الوطنية 45 شركة منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الحالي وفق مصدر مطلع بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو).اضافة اعلان
وبين المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ"الغد" أن قيمة الدعم المقدم لهذه الشركات وصل الى 200 الف دينار من قبل المؤسسة التي  تدير البرنامج وذلك على شكل دعم مالي ومنح غير مستردة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن المؤسسة تلقت أكثر من 65 طلبا في حين أن باب تقديم الطلبات متاح أمام الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من خدمات هذا البرنامج شريطة إتمام عملية الشحن قبل نهاية 2025 ضمن أسس ومعايير محددة.
وأطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية برنامج دعم مصاريف للسنة الثالثة إذ تم تخصيص هذا العام 500 ألف دينار بهدف دعم فروقات الزيادة في أسعار الشحن عالميا بعد جائحة فيروس كورونا وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية بما يمكنها من التوسع ودخول أسواق جديدة.
ولفت المصدر إلى أن البرنامج يشمل الشحن الجوي والبحري لجميع دول العالم من صادرات الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات من جميع محافظات المملكة باستثناء شركات التبغ والكحول والتعدين.
وأوضح المصدر أن برنامج الدعم المالي على شكل منحة  غير مستردة بسقف يصل الى  10 ألاف دينار للشركة الواحدة سنويا وبنسبة تمويل 50 % من كلفة الشحن قبل الضرائب كحد أقصى لكل عملية شحن وبناء على وثائق الشحن والبيان الجمركي على أن تكون السلعة المصدرة أردنية المنشأ.
وبموجب تفاصيل البرنامج يتم دفع قيمة المنحة بعد الموافقة عليها من المؤسسة للشركة المصدرة كدفعة واحدة أو كدفعات "حسب عدد الشحنات" عند القيام بتزويد المؤسسة بوثائق الشحن كاملة كالبيان بالإضافة الى الفواتير ووثائق الدفع وسندات القبض التي تثبت التسديد الكامل لمصاريف الشحن.
وتتمثل شروط الاستفادة من البرنامج في العديد من الأمور منها أن تكون الشركة مسجلة لدى الجهات الرسمية الأردنية على أن لا تكون من شركات المساهمة العامة وأن تكون الشركة مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، والمنتج ذو منشأ أردني.
كما تشمل الشروط أن لا يقل عدد الموظفين عن 1 ولا يزيد عن 249 موظفا حسب كشوفات الضمان الاجتماعي ولا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة عن 50 % من إجمالي مصاريف الشحن في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع وأن تكون الشركة قد أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة.
ولا يغطي البرنامج أي تكاليف تشمل مصاريف تخزين أو أرضيات أو غيرها ومخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة أو فوائد مستحقة بالإضافة الى أي تكاليف متكبدة قبل توقيع عقد المنحة وخسائر تصريف العملات والضرائب والرسوم الحكومية.
 يشار إلى أن قيمة إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 3.414 مليار دينار مقابل 3.197 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 7 %.
وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن أظهر وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ إذ إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.
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