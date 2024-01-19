مصفوفة الإصلاح.. %61 الإنجاز في قطاع الزراعة

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- بلغت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بمحور قطاع الزراعة 61 % حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، بحسب ما أظهرت منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.وتهدف مصفوفة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بمحور قطاع الزراعة، إلى تعزيز القطاع الزراعي والأعمال التجارية الزراعية وتحسين قدرتها التنافسية، من خلال التركيز على مكافحة الضغوط المتزايدة على القطاع الزراعي في الأردن فيما يتعلق بضمان الأمن الغذائي، وتفاقم ندرة المياه والجفاف، فضلا عن فقدان حصتها السوقية في أسواق التصدير، بالإضافة إلى مواجهة الصدمات الخارجية جنبا إلى جنب مع تأثير تغير المناخ على القطاع.كما يهدف هذا المحور إلى المساهمة في نمو القطاع الزراعي في الأردن، من خلال تنظيم القطاع الزراعي لتقديم خدمات ذات جودة عالية وتحسين قدرته على التكيف مع تغير المناخ، علاوة على تحسين القدرة التنافسية للقطاع والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل.ويتضمن محور (الزراعة) خمسة مجالات للإصلاح من خلال تنفيذ 23 إجراء إصلاحيا؛ إذ ما يزال قرابة 39 % من إجراءات الإصلاح المحددة في هذا المحور في مرحلة "قيد التنفيذ"، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ إصلاحات المحور المذكور كافة الذي بدئ العمل به خلال العام 2018، وينتهي نهاية العام الحالي.وتم إنجاز 4 إجراءات إصلاحية خاصة بمجال (القدرات التصديرية) من إجمالي الإجراءات المحددة في هذا المجال والبالغ عددها 6، إذ تم إنجاز كل من الإجراءات الآتية: تأسيس شركة تسويق متخصصة (الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق)، إطلاق منصة خاصة بالخدمات الاستشارية التسويقية (الممارسات الزراعية الجيدة في الأردن)، إطلاق منصة خاصة بالخدمات الاستشارية التسويقية (الممارسات الزراعية الجيدة في الأردن)، وتفعيل المنصة الخاصة بالخدمات الاستشارية التسويقية لطلبات التصدير بما يتسق مع المعايير الدولية، إلى جانب تحديد طرائق الاستفادة من الاستثمار الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير سلاسل القيمة، بما في ذلك البنية التحتية الضرورية.ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إنجاز إجراءين إضافيين على صعيد هذا المجال خلال العام الحالي، وهما تنفيذ الحديقة الزراعية التجريبية في وادي الأردن وجنوب الغور الصافي، إضافة إلى اجراء الطرائق التجريبية النموذجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.وفي مجال الحصول على التمويل الذي يتضمن إجراءين إصلاحيين، تم إنجاز إجراء إطلاق أدوات تمويل جديدة في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية (تركز على النساء والشباب والتعاونيات)، في المقابل، من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنجاز الإجراء الثاني نهاية العام الحالي، وهو توسيع وزيادة أدوات التمويل لاعتماد تقنيات كفاءة استخدام المياه.وعلى صعيد مجال بيئة الأعمال الزراعية، تم إنجاز 6 إجراءات إصلاحية من إجمالي 8 إجراءات مخصصة لهذا المجال، والإجراءات المنجزة هي تطوير استراتيجية للأمن الغذائي مع مراعاة تغير المناخ والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى تعديل قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية ونشره، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية للأعوام (2021-2025)، فضلا عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحركات التعاونية في مجال الزراعة، إضافة إلى اعتماد الرخص الزراعية (تراخيص مزراع البستنة وترخيص الاستيراد/ والتصدير)، إلى جانب تطوير و اعتماد الخطة الوطنية لجمع مياه الأمطار الزراعية، والمبادئ التوجيهية التشغيلية لمعايير الأداء والمواصفات الخاصة بنظام حصاد مياه الأمطار.في حين من المنتظر أن يتم إنجاز الاجراءين المتبقيين نهاية العام 2024، وهما إصدار التشريعات بموجب قانون صندوق إدارة المخاطر لتنظيم تعويضات المزراعين، إضافة إلى الموافقة على إطار الدعم الذكي وإنتاجية المياه، مع التركيز على إعادة تنظيم الحوافز لتعظيم الكفاءة في استخدام المياه.وفي مجال سلاسل القيمة الزراعية، فقد تم إنجاز إجراءين مقابل 3 إجراءات إصلاحية من المقرر الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، والإجراءات المنجزة هي تحديث الإطار التشريعي والحوافز للأعمال التجارية الزراعية ذات القيمة العالية والشاملة اجتماعيا والكفؤة في استخدام المياه، إضافة إلى أتمتة شهادات الصحة النباتية والبيطرية وربطها بجميع الجهات ذات العلاقة بالتصدير.فيما سيتم إنجاز الإجراءات الثلاثة المتبقية خلال العام الحالي، وهي إصدار تشريعات تتناول التتبع ومقدمي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث، إضافة إلى معالجة قضايا الصحة الحيوانية وأتمتتها مع شهادات الطب البيطري المرتبطة بجهات التصدير ، فضلا عن تعزيز الخدمات الإرشادية.وأخيرا، في مجال سلامة الأغذية الزراعية الذي يتضمن إجراءين إصلاحيين، تم إنجاز إجراء، وهو تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المتبقيات وربطه بنظام تتبع الممارسات الزراعية الجيدة، في حين من المقرر إنجاز الإجراء الآخر خلال العام الحالي، وهو ربط البرنامج الوطني لإدارة المتبقيات بنظام تتبع الممارسات الزراعية الجيدة.