معالجة التحديات لضمان استمرار النشاط السياحي

محمد أبو الغنم

اضافة اعلان

عمان- أكد خبراء ضرورة مواجهة تحديات السياحة الوافدة في المملكة في خطوة تهدف إلى استمرار حشد الزخم للقطاع الذي شهد نموا واضحا خلال الفترة الأخيرة.وطالب هؤلاء بضرورة تعزيز النقص الحاصل في الغرف الفندقية خاصة في البترا ونقص الأدلاء السياحيين ونقص حافلات النقل السياحي.كما طالبوا الحكومة بأهمية معالجة تلك التحديات بأقرب فرصة لجذب أكبر عدد ممكن من السياحة الوافدة خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في شهر آب (أغسطس) المقبل، ويستمر حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).ووصف عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر، محمود خصاونة موسم الصيف السياحي الذي يشهده الأردن حاليا بـ"الممتاز" خاصة من الدول العربية وتحديدا الخليجية منها.وأكد الخصاونة، أن نسبة زيادة الحجوزات وصلت إلى 75 % خلال صيف العام الحالي.وأضاف، أن "السياحة الأجنبية سجلت نسبة زيادة خلال الموسم الماضي وصلت إلى 35 % مقارنة بالموسم نفسه خلال العام 2019 وهو العالم الذهبي".وأشار الخصاونة، إلى أن نسبة زيادة السياحة الوافدة خلال الربع الأخير من العام الحالي سيصل إلى 70 % مقارنة بالعام 2019.وأكد أن مهرجانات عمان وجرش سيسهم بشكل ملحوظ بزيادة أعداد السياح إضافة إلى أهمية تلك المهرجانات في التنوع السياحي وبالتالي، سيفتح أسواقا جديدة خاصة من الدول العربية وتحديدا الخليجية والمجاورة.وبين الخصاونة، أن سمعة الأردن السياحية والأمن السياحي، الذي يتمتع به الأردن إضافة إلى وجود عنصر الأمن والأمان بشكل عام، ساهم بشكل مباشر بزيادة أعداد سياح المملكة كما أن الخدمات المتوفرة في الأردن والتسويق المستمر والترويج من خلال وكلاء السياحة والسفر جعلت من المملكة مقصدا سياحيا من مختلف دول العالم، مبينا أن هذا العمل أدى إلى إطالة مدة إقامة السائح وبالتالي، انعكاسه على ارتفاع الدخل القومي وبالتالي زيادة مساهة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي والذي سينعكس على توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين في قطاع السياحة.وأكد الخصاونة، أن موقع البترا الأثري سيكسر حاجز المليون زائر خلال نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مؤكدا أن المدينة الوردية ستصل إلى 1.5 مليون زائر حتى نهاية العام الحالي.وأشار، إلى أن أصحاب الجنسية الأميركية، هم الأكثر زيارة إلى الأردن ثم الجنسية الفرنسية، والإيطالية والإسبانية والألمانية.وطالب الخصاونة الجهات المعنية، بأخذ الخطوات المناسبة مسبقا والعمل على إنهاء أزمة القطاع السياحي المتضمنة نقصا في الغرف الفندقية خاصة في البترا ومعالجة نقص الحافلات السياحية، ونقص الأدلاء السياحية حتى يستطيع القطاع السياحي كسر الأرقام السياحية التي سجلها خلال العام 2019، وهو "العام الذهبي"، مؤكدا أن القطاع قادر على تحقيق أرقام قياسية في حال تم إنهاء ملف المعيقات والتحديات التي يعاني منها بعلم الحكومة.وثمن الخصاونة قرار الحكومة بإعفاء شركات النقل السياحي من الجمارك، وتخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 75 % على الحافلات الجديدة بهدف دعم القطاع وتوفير حافلات نقل سياحي حديثة تلبي حاجة القطاع.وأكد رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، أن تحديات القطاع السياحي ما تزال قائمة ومحصورة بنقص الغرف الفندقية في البترا ونقص الأدلاء السياحيين، إضافة إلى نقص أعداد الحافلات السياحية.ويشار، إلى وجود 16 شركة متخصصة في النقل السياحي، تضم نحو 589 حافلة ومنها 312 حافلة كبيرة.وقال قعوار: "السياحة الوافدة هي سياحة موسمية تضعف في الصيف وتنشط في الثلث الأخير من العام وتعود إلى نشاطها في شهر آذار (مارس) لتستمر في ذروتها حتى بداية حزيران (يونيو)".وأضاف، "على الجهات المعنية حل المعيقات والتحديات خلال هذا الصيف لاستقبال السياحة الوافدة بتجهيزات كاملة دون مشاكل لتحقيق أكبر المكاسب السياحية".وأشار قعوار، إلى أهمية القطاع السياحي إلى الأردن، إذ يعتبر بترول الأردن ويجب العمل على تحفيز وتطوير ودعم القطاع لزيادة أعداد سياح المملكة.ويشار، إلى أن أعداد السياح القادمين إلى المملكة، خلال العام الماضي، تجاوز حاجز 5 ملايين سائح بأرقام مقاربة لأعداد السياح للعام 2019، وهو العام الذي سبق جائحة "كورونا" وبانخفاض نسبته 5.8 % فقط، إذ وصل عدد السياح في ذلك العام إلى 5.360 مليون سائح.وبلغت نسبة زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال العام الماضي 114 % مقارنة مع العام 2021.واتفق صاحب شركة سياحة وسفر سلامة خطار مع سابقيه في الرأي، حول استمرار أزمة نقص الحافلات والأدلاء السياحيين والغرف الفندقية.وقال خطار: "الحركة السياحية الوافدة شهدت نموا ملحوظا خلال الموسم الماضي ويجب العمل على زيادة أعداها خلال الموسم المقبل، الذي يبدأ في آب (أغسطس) وتطوير المنظومة السياحية من خلال معالجة التحديات التي تواجه القطاع".وأكد، أن بعض مكاتب السياحة والسفر ألغت حجوزات سياحية جراء عدم وجود غرف فندقية في البترا، ويجب معالجة نقص الغرف الفندقية في البترا من خلال العمل على زيادة أعداد الغرف.واضاف خطار، "أنه في حال أنهت الحكومة تحديات القطاع سنشهد أرقاما سياحية قياسية أفضل من العام 2019.ويذكر أن، عدد الأدلاء السياحيين في المملكة يصل الى نحو 1.5 ألف دليل.وأشار، إلى أهمية تجهيز البنية التحتية السياحية لجذب أكبر عدد من السياح وبالتالي تنشيط الاقتصاد الوطني الذي يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.ويشكل قطاع السياحة، ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.ويذكر أن عدد الغرف الفندقية الموجودة في البترا تصل إلى نحو 3135 غرفة فندقية من مختلف الأصناف، إضافة إلى النزل والمنشآت غير المصنفة والمخيمات بسعة تصل إلى 4912 سريرا، وتضم مختلف المنشآت السياحية؛ إذ يوجد ستة فنادق فئة خمس نجوم تضم نحو 744 غرفة فندقية بسعة 1188 سريرا، كما تضم البترا ستة فنادق فئة الأربع نجوم، تضم نحو 487 غرفة بسعة 956 سريرا، كما تضم البترا اثني عشر فندقا من فئة الثلاث نجوم، تضم 829 غرفة بسعة 1302 سرير، كما يوجد في البترا أربعة عشر فندقا من فئة النجمتين والنجمة تضم 295 غرفة بسعة 644 سريرا، ويوجد في البترا نزل وفنادق شعبية ومنشآت غير مصنفة وتضم نحو 594 سريرا.ووفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن أعداد زوار الأردن، ارتفع خلال أول 5 أشهر إلى 2,483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت إلى أكثر من 2 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 62.4 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 108 %.