"معدل الملكية العقارية" يمنح "الوزراء" صلاحية نقل الأراضي للصناديق الاستثمارية

تيسير النعيمات

اضافة اعلان

عمان - منح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.وجاء مشروع القانون، حسب الأسباب الموجبة له لتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد. ويمكن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في الثاني عشر من تموز ( يوليو ) الحالي وأحالته الحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية، دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.وجاء في نص المشروع" على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة على إجرائها وإصدار وثائقها إلكترونيا باستثناء توقيع عقود التصرف" .وجاء في المشروع: " على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة واي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامهما أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية".وجعل المشروع مهمة تقدير قيم العقارات للجان التقدير المشكلة وفقا لأحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .