مع استمرار العدوان الصهيوني.. السياحة والتجارة والاستثمار أكبر المتضررين اقتصاديا

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- بينما ما يزال الاقتصاد الأردني يعاني تحت وطأة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسط العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية منذ 9 أشهر، يؤكد خبراء أن على الحكومة مضاعفة جهودها تجاه تحفيز النشاط وتقليص الآثار السلبية الناجمة عن حالة الركود.ويشير الخبراء إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه حالة من الركود التجاري في الأسواق وتقلص النشاط السياحي بوتيرة ملحوظة وتراجع الاستثمار بنسب مقلقة.ويرى هؤلاء أن تراجع الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية يفرز مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني، كتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتنامي معدلات البطالة وانخفاض الإيرادات الحكومية وتراجع الإيرادات والضرائب والرسوم نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.ولمواجهة ذلك كله، طالب الخبراء، الحكومة، بضرورة اتخاذ إجراءات تضمن أن يبقى النمو الاقتصادي عند معدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، إضافة إلى أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية ومالية عالية لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتشجيع إقامة المشاريع الجديدة.كما طالب هؤلاء، بضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لخفض النفقات الحكومية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب توفير المزيد من السيولة للتجار من خلال توفير قروض ميسرة، كما طالبوا بأهمية إطلاق حملات ترويجية لتشجيع السياحة واستعادة النشاط السياحي، فضلا عن أهمية توفير المزيد من الخدمات السياحية وتحسين البنية التحتية.وكانت تقارير عدة من مؤسسات دولية وبحثية، كالبنك الدولي ووكالة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني، ومؤسسة "FrontierView" البحثية، أكدت أن استمرار التوترات والعنف (العدوان الإسرائيلي) في غزة، من شأنه أن يضعف الاستهلاك الخاص الإجمالي في الأردن ويضعف من الطلب، إضافة إلى تهديده النشاط السياحي وزيادة الضغوط التضخمية، لا سيما إذا ما استمرت الحرب على غزة حتى نهاية العام الحالي.وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى تضرر النشاط الاقتصادي المحلي بصورة جلية، لا سيما على قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار".وأضاف "صورة تضرر قطاع التجارة بهذا العدوان تتمثل بتأثر الصادرات والواردات، من خلال تعطل تدفق السلع والبضائع بين الأردن والدول المجاورة، إضافة إلى زيادة التكاليف اللوجستية من ارتفاع تكاليف النقل والشحن نتيجة للاضطرابات التي أفرزتها الحرب على غزة في المنطقة البحر الأحمر".وعن الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي محليا جراء العدوان الغاشم، بين نزال لـ"الغد" أنه يتمثل بانخفاض أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى المملكة بنسبة عالية جدا بسبب القلق والخوف من التوترات في المنطقة، بالإضافة لتوقف العديد من رحلات الطيران الى الأردن، علاوة على انخفاض معدلات الحجز في الفنادق وتراجع الإيرادات بشكل عام في القطاع السياحي.وانخفض الدخل السياحي في الأردن، خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، بما نسبته 6.5 % قياسا مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتبلغ قيمته 1.9 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.وعزا البنك انخفاض الدخل السياحي في المملكة إلى تراجع أعداد السياح، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بنسبة 10 %.وأكد نزال، أنه كان لهذا العدوان أيضا انعكاسات سلبية على قطاع الاستثمار، وذلك بارتفاع منسوب القلق والتردد لدى المستثمرين، في ظل ما تعانيه المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني، ما يؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار، إلى جانب انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة نتيجة لتردد المستثمرين وتفضيلهم بيئات استثمارية أكثر استقرارا.وتراجع إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 687 مليون دينار مقارنة مع 928 مليون دينار في العام الذي سبقه.وأوضح نزال أن لتراجع الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني، كتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة، نتيجة لتراجع الاستثمارات والمشاريع الجديدة، فضلا عن انخفاض الإيرادات الحكومية وتراجع الإيرادات من الضرائب والرسوم نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي.ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وزيادة الأسعار نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما أثر بالقوة الشرائية للمواطنين.ولمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الحرب في غزة وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، دعا نزال إلى ضرورة اتخاذ الحكومة عددا من الخطوات لدعم القطاعات المتضررة، ومنها تسهيل إجراءات الجمارك وتبسيطها وتسريعها لتشجيع تدفق البضائع وتقليل التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تنويع الشركاء التجاريين للأردن وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين المتأثرين بالتوترات الإقليمية.كما دعا إلى وجوب تحفيز قطاع السياحة من خلال إطلاق حملات ترويجية دولية موجهة لاستقطاب مجموعات مهتمة لإقامة مؤتمراتها أو لترفيه موظفيها لتسليط الضوء على الأمان والجاذبية السياحية للأردن، فضلا عن ضرورة إطلاق حملة ترويجية خاصة موجهة للأجانب في دول الخليج العربي، وتحسين البنية التحتية للقطاع السياحي وتوفير المزيد من الخدمات للسياح.وأخيرا، دعا نزال إلى أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية ومالية عالية لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتشجيع إقامة المشاريع الجديدة، إلى جانب ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل الميسر لها، وتسريع وتيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.بدوره، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أنه على الرغم من تجاوز الاقتصاد الأردني الأخطار الكبرى التي قد يخلفها استمرار العدوان، إلا أن النمو المتوقع للاقتصاد الوطني، خلال العام الحالي، لن يكون ضمن توقعات صندوق النقد الدولي، بل على العكس سيكون النمو متواضعا وقد لا يتجاوز 2.2 %، إذ إن معدل النمو المتوقع قد لا يحقق التوجهات الحكومية في موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية والتوجهات لتخفيض نسب البطالة، عدا عن تخفيض عجز الموازنة الحكومية في ظل تراجع الإيرادات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وكذلك تراجع كثير من القطاعات الاقتصادية، كقطاع السياحة وقطاع الإنشاءات وخدمات المأكولات العالمية والقطاعات الداعمة لها، الذي فرضته الحرب على غزة.يشار إلى أن البنك الدولي توقع، في تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره مؤخرا، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن خلال العام الحالي 2.5 %.وشدد المخامرة على أن الحكومة، في ظل الظروف الراهنة، مطالبة باتخاذ إجراءات تضمن أن يبقى النمو الاقتصادي عند معدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب الضريبي.ويضاف إلى ذلك أهمية العمل على تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي للقطاعات الواعدة التي سيزيد الطلب على منتجاتها خلال الفترة المقبلة، كقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة والقطاعات اللوجستية، ولا بد من توجيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للاستثمار في هذه القطاعات.وطالب المخامرة، الحكومة، بوجوب وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.كما طالب المخامرة بالعمل على استقطاب المزيد من المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، وإيجاد آلية مختلفة لصرف هذه المساعدات بما يدعم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث صناديق لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة وتعزيز دور صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر في ظل زيادة نسب الفقر محليا.إلى ذلك، أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، أن العدوان الإسرائيلي على غزة كان له أثر نفسي سلبي للغاية على الاستهلاك المحلي الذي تراجع بصورة واضحة على مدار أشهر الحرب، إضافة إلى تراجع الحركة الشرائية المرتبطة بالنشاط السياحي.وقدر عمرو نسبة تراجع الحركة الشرائية في القطاع التجاري، خلال الأشهر التسعة الماضية، بنسبة تتراوح بين 40-50 %، مؤكدا أن هذا التراجع ملموس بصورة واضحة في قطاع المواد الغذائية والمطاعم.وبين عمرو أن انخفاض الحركة الشرائية نجم عنه تراجع في استيراد التجار للبضائع والسلع المختلفة؛ إذ إن ذلك قد يشكل في لحظة ما خطرا على مخزون المستودعات التجارية، وبالتالي على الأمن الغذائي.وبهدف تنشيط القطاع التجاري وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، دعا عمرو لضرورة بذل الحكومة جهودا إضافية لتشجيع الحركة السياحية واستعادتها، إضافة إلى أهمية خفض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير المزيد من السيولة للتجار من خلال توفير قروض تسهيلية منخفضة الفائدة لهم.