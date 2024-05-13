مليار دولار استثمارات البحرين في الأردن

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عمان - أظهر تقرير لغرفة تجارة عمان، أن قيمة الاستثمارات البحرينية في الأردن، بلغت نحو مليار دولار، في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.وتحتل البحرين، حسب التقرير، المرتبة الرابعة في الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان، إذ بلغت قيمتها حتى نهاية نيسان(أبريل) الماضي، 1.2 مليار دولار.وترتبط المملكتان، بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة، واتفاقية مجلس رجال الأعمال المشترك، ومشروع اتفاقية للتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية الأردنية وغرفة صناعة عمان، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة عن ضرائب رأس المال.وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والبحرين العام الماضي، ما قيمته نحو 92 مليون دينار أردني، مقارنة مع 136 مليون دينار أردني في العام 2022، بانخفاض قدره 43.8 مليون دينار. -(بترا - عائشة عناني)