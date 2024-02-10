الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتدى اقتصادي أردني عراقي نيسان المقبل

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الأردن والعراق
عمان-الغد- ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمان وبالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، بالحادي والعشرين من شهر نيسان المقبل المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة.اضافة اعلان
ويعد المنتدى الذي سيقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، منصة متخصصة لاستكشاف القضايا الاقتصادية والتمويلية المتصلة بالاستثمار.
ويسلط المنتدى الضوء، على الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية القائمة لدى الأردن والعراق، والسياسات المصرفية ودورها في تسهيل أعمال القطاع الخاص والتعاون المستقبلي بين البنوك الأردنية والعراقية، والتحول الرقمي ودوره في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الدكتور سعد ناجي، إن النقاش بالمنتدى الذي يستمر يومين ويشارك فيه مسؤولون حكوميون وشركات وأصحاب أعمال ومستثمرين من الأردن والعراق وبعض دول المنطقة، يركز على مناخات الاستثمار والفرص الاقتصادية للتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لأقامة شراكات بينهما.
وأضاف ناجي في بيان أمس، ان المنتدى سيقدم لمحة شاملة حول مناخ الاستثمار في العراق والأردن، مع توضيح للأطر القانونية وخيارات ومنافذ وقنوات التمويل، مع التركيز على مرتكزات ومبادرات ومشروعات رؤية التحديث الاقتصادي وفرص الاستثمار التي توفرها الحكومة العراقية بمختلف القطاعات.
وأشار إلى أن المنتدى سيوفر للمستثمرين والشركات وللمشاركين فرصة للتواصل واستكشاف الشراكات وتنظيم لقاءات ثنائية والإطلاع على المشهد الاقتصادي والاستثماري وتطوراته سواء كان المستثمر يستهدف دخول السوق العراقية أو الأردنية، أو دولا أخرى بالمنطقة.
وقال ناجي أن المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار في العراق والأردن والمنطقة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والإقليميين مع الخطوات التي اتخذها الأردن والعراق بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لديهما من خلال تشريعات وقوانين حديثة وتقديم الحوافز للمستثمرين.
وأضاف أن المنتدى سيعمل أيضا على تشبيك المستثمرين بالشركات المحلية في البلدان المشاركة والتي تسعى للحصول على تمويل لخططها التوسعية ومعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح لشركات ورواد أعمال مستثمرين بالأردن والعراق".
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن العراق شريك اقتصادي أساسي للأردن، معربا عن أمله فى ان تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وبما يخدم ويحقق المصالح المشتركة.
وأوضح أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا على المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي المشترك.
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