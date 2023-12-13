موازنة البترا المقدرة في العام المقبل ترتفع 42 %

محمد أبو الغنم

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ارتفع إجمالي مخصصات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 42 %، ضمن مشروع موازنة السنة المالية للعام المقبل مقارنة بموازنة العام الحالي المعاد تقديرها.وبلغ إجمالي موازنة العام المقبل المقدرة نحو 34.344 مليون دينار، مقارنة بـ 24.124 مليون دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة مقدارها أكثر من 10.2 مليون دينار.وخصصت موازنة العام المقبل المقدرة مبلغ 21.660 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة مع 13.596 مليون بارتفاع عن موازنة العام الحالي المقدرة بنسبة 59.3 % أو ما يزيد على 8 ملايين دينار.ورصدت موازنة العام المقبل المقدرة مبلغ 12.6 مليون دينار للنفقات الجارية مقارنة مع 10.5 مليون دينار بارتفاع عن موازنة العام الحالي المقدرة بنسبة20.4 % أو ما يزيد على 2.1 مليون دينار.وخصصت الموازنة المقدرة خلال العام المقبل، مبلغ 4.7 مليون دينار مقارنة 2.3 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها، لبرنامج تطوير خدمات المحمية بارتفاع نسبته 104.3 % والتي رصدت منه لأول مرة مبلغ 900 ألف دينار لخدمات الطريق الخلفي.كما رصدت الموازنة المقدرة للعام المقبل، مبلغ 900 ألف دينار لبرنامج تطوير خدمات المحمية لمشروع عقود الخدمات.وخصصت الموازنة المقدرة المقبلة مبلغ 12.7 مليون دينار مقارنة بـ 8.5 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 49.4 %، لبرنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية الذي حصل إسكان أم صيحون على أعلى قيمة منه، إذ وصلت إلى 4 ملايين دينار مقارنة بـ 1.2 مليون دينار بزيادة نسبتها 233.3 %، اضافة إلى تخصيص مبلغ مليون دينار في موازنتها المقبلة المقدرة لبند تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأدوية مقارنة بـ 750 ألف دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 33.3 %.وتوقعت الموازنة المقدرة للعام المقبل، مبلغ 36 مليون دينار مجموع الإيرادات مقارنة بـ 25 مليون دينار خلال الموازنة المقدرة للعام الحالي بزيادة نسبتها 44 %.