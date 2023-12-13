الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

موازنة البترا المقدرة في العام المقبل ترتفع 42 %

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
ارتفع إجمالي مخصصات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 42 %، ضمن مشروع موازنة السنة المالية للعام المقبل مقارنة بموازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وبلغ إجمالي موازنة العام المقبل المقدرة نحو 34.344 مليون دينار، مقارنة بـ 24.124 مليون دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة مقدارها أكثر من 10.2 مليون دينار.اضافة اعلان
وخصصت موازنة العام المقبل المقدرة مبلغ 21.660 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة مع 13.596 مليون بارتفاع عن موازنة العام الحالي المقدرة بنسبة 59.3 % أو ما يزيد على 8 ملايين دينار.
ورصدت موازنة العام المقبل المقدرة مبلغ 12.6 مليون دينار للنفقات الجارية مقارنة مع 10.5 مليون دينار بارتفاع عن موازنة العام الحالي المقدرة بنسبة
 20.4 % أو ما يزيد على 2.1 مليون دينار.
وخصصت الموازنة المقدرة خلال العام المقبل، مبلغ 4.7 مليون دينار مقارنة 2.3 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها، لبرنامج  تطوير خدمات المحمية بارتفاع نسبته 104.3 % والتي رصدت منه لأول مرة مبلغ 900 ألف دينار لخدمات الطريق الخلفي.
كما رصدت الموازنة المقدرة للعام المقبل، مبلغ 900 ألف دينار لبرنامج تطوير خدمات المحمية لمشروع عقود الخدمات.
وخصصت الموازنة المقدرة المقبلة مبلغ 12.7 مليون دينار مقارنة بـ 8.5 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 49.4 %، لبرنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية الذي حصل إسكان أم صيحون على أعلى قيمة منه، إذ وصلت إلى 4 ملايين دينار مقارنة بـ 1.2 مليون دينار بزيادة نسبتها 233.3 %، اضافة إلى تخصيص مبلغ مليون دينار في موازنتها المقبلة المقدرة لبند تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأدوية مقارنة بـ 750 ألف دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 33.3 %.
وتوقعت الموازنة المقدرة للعام المقبل، مبلغ 36 مليون دينار مجموع الإيرادات مقارنة بـ 25 مليون دينار خلال الموازنة المقدرة للعام الحالي بزيادة نسبتها 44 %.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خط إنتاج في إحدى المنشآت الصناعية في المملكة - (تصوير: ساهر قدارة)

القطاعات الإنتاجية.. ما دور كفاءة الطاقة بتقليص الاستهلاك وتخفيض الانبعاثات؟

منذ1 ساعة
الدفع الفوري الالكتروني - أرشيفية

"المحافظ الإلكترونية" تشهد تعاملات بقيمة 305 ملايين دينار في شهر

منذ1 ساعة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.04%

منذ1 ساعة
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلية

منذ1 ساعة
مبنى البنك الدولي في واشنطن-(أرشيفية)

البنك الدولي: مشروع " مرونة الزراعة" يسير بدرجة مرضية

منذ2 ساعة
عامل يحمل أسطوانة غاز إلى أحد البيوت في عمان - (أرشيفية)

85 % زيادة في الطلب على أسطوانات الغاز

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ3 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ3 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 