السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موسم ثان من مبادرة أكاديمية مدربي الرياضات الإلكترونية

أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية
أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية
عمان – أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميس الورد" الأردنية نور خريس أمس، إطلاق الموسم الثاني من مبادرة أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية رسميا، والتي تنفذها الشركة بالتعاون مع مؤسسة "اي بي ميديا" الرائدة في الاستشارات الإدارية والمستشارة في استراتيجيات الأعمال والرياضات الإلكترونية ومقرها الرئيسي في سنغافورة. اضافة اعلان
وقال خريس لـ"الغد": "إن الباب مفتوح للانضمام والمشاركة في الموسم الثاني وذلك حتى تاريخ الخامس والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي، لافتا إلى أن المبادرة موجهة للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، ذكورا وإناثا من المهتمين بصناعة الألعاب الإلكرتوينة والرياضات الإلكترونية. 
وأكد، أنه بعد انتهاء فترة التسجيل سيصار إلى اختيار ما لا يزيد على 15 مشاركا للاستفادة من "كورسات التدريب" في الأكاديمية وفقا لمعايير موحدة، مبينا أن الهدف العام من المبادرة، هو إنشاء جيل من المتخصصين والإداريين والمواهب المتخصصة في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي يعتبر من بين القطاعات الأسرع نموا حول العالم. 
ووفقا للتعريف الوارد في قاموس "أكسفورد" العالمي فالرياضة الإلكترونية: هي "لعبة فيديو يتم لعبها كمسابقة ويشاهدها الناس للترفيه سواء أكانت لعبة فيديو تحاكي رياضة حقيقية أو غيرها من ألعاب الفيديو"، وقد بدأت هذه الصناعة بالنمو والرواج على مستوى الألعاب واللاعبين والمشجعين والبطولات التي تقام للمنافسة بين لاعبين من مختلف دول العالم، وخصوصا أن مثل هذه الرياضات يمكن ممارستها "أون لاين" عبر الإنترنت. 
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