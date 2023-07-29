ناصيف زيتون سفيراً لعلامة TECNO التجارية وسلسلة CAMON 20 إلى الأسواق

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أقامت شركة TECNO الرائدة في عالم الهواتف الذكية حفلاً في فندق سانت ريجيس عمّان إيذاناً بإطلاق سلسلة CAMON 20 المطورة كلياً وبمواصفات استثنائية ترتقي بأجهزتها لمصاف الأجهزة الأقوى سوقياً.وخلال الحفل، قدّم القائمون على الشركة عروضاً تفصيلية حول مواصفات الأجهزة الجديدة، وكيف ستتمكن "المستشعرات المضادة للاهتزاز" مدمجة بأحدث التقنيات العالمية من الارتقاء بمستوى التصوير باستخدام الهواتف الذكية لينافس الصور الملتقطة باستخدام الكاميرات الاحترافية.في ذات السياق؛ أعلن القائمون على TECNO عن شراكة استراتيجية تم عقدها مع الفنان ناصيف زيتون ذو الشعبية الكبيرة في البلدان العربية، وبموجب هذه الشراكة سيكون الفنان الشاب سفيراً للعلامة التجارية. حيث صرح المدير الإقليمي لشركة TECNOفي الأردن ولبنان وفلسطين السيد "طلحة مشارقة" بقوله: "يسعدنا اليوم الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية، وأن الفنان ناصيف زيتون سيكون سفيراً لعلامتنا التجارية، وهو الكاتب والملحن والمغني للكثير من الأغنيات التي لاقت رواجاً هائلاً لدى الجمهور من أصحاب الذوق الرفيع، وبأناقته وإطلالته المميزة أيضاً سيكون خير ممثل عن منتجات TECNO، فهناك الكثير من القواسم المشتركة بين جمهور الفنان المحبوب، ومستخدمي منتجاتنا، وهو أساس حقيقي للتعاون."وأضاف مشارقة: "إن تعاوننا مع ناصيف زيتون يعكس رؤية الشركة العالمية التي لطالما آمنت بالشغف، الابتكار والحداثة، والتي تسعى دائماً إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الهواتف والاكسسوارات الذكية.يشار إلى أن شركة TECNOتعتبر إطلاق سلسلة CAMON 20 المطورة كلياً خطوة جديدة تعزز من توسعها السوقي وتتويجاً لنجاحاتها المتتالية خلال السنتين الأخيرتين، إلى جانب استهداف شريحة جديدة من المستخدمين، خصوصاً بعد التعاون الذي أعلنت عنه خلال ذات الحفل مع الفنان ناصيف زيتون.حول شركة TECNOTECNO هي علامة تجارية تقنيّة مبتكرة تعمل في أكثر من 70 دولة عبر القارات الخمس. منذ إطلاقها؛ أحدثت TECNO ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، واستمرّت بالعمل لدمج المثالي التصاميم المثالية والعصرية مع أحدث التقنيات. اليوم؛ أصبحت TECNO إحدى أهم الشركات المعروفة بمجال التقنية والابتكار، حيث تقدم أحدث الابتكارات من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة "القابلة للارتداء" وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح الإلكترونية وأنظمة تشغيل HiOS ومنتجات المنزل الذكي وغيرها. وانطلاقاً المبدأ الجوهري لعلامتها التجارية: "Stop At Nothing"، تلتزم TECNO بإطلاق العنان لأفضل وأحدث التقنيات للمستخدمين الذين يبحثون دوماً عن أفضل تقنيات المستقبل. ومن خلال ابتكار منتجات بتصاميم عصرية وذكية في ذات الوقت، ترشد TECNO المستخدمين في جميع أنحاء العالم إلى السعي الدائم للوصول إلى أفضل المنتجات والخدمات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع TECNO الرسمي: www.tecno-mobile.com.