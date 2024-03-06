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الأربعاء 06 آذار 2024
2:23 م
نحو مليون سائح زاروا الأردن خلال شهرين
مدينة البترا
محمد أبو الغنم
زار المملكة اكثر من 934 الف سائح منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط الماضي.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والاثار اطلعت عليها "
الغد
" فإن اعداد زوار المبيت وصل الى نحو 804 الف زائر.
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وتجاوز حسب البيانات الوزارية عدد زوار المملكة من سياح اليوم الواحد حاجز 130 ألف زائر.
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