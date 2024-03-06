الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نحو مليون سائح زاروا الأردن خلال شهرين

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مدينة البترا
زار المملكة اكثر من 934 الف سائح منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط الماضي.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والاثار اطلعت عليها "الغد" فإن اعداد زوار المبيت وصل الى نحو 804 الف زائر.اضافة اعلان

وتجاوز حسب البيانات الوزارية عدد زوار المملكة من سياح اليوم الواحد حاجز 130 ألف زائر.
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