نحو مليون سائح زاروا الأردن خلال شهرين

محمد أبو الغنم

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وحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والاثار اطلعت عليها "" فإن اعداد زوار المبيت وصل الى نحو 804 الف زائر.وتجاوز حسب البيانات الوزارية عدد زوار المملكة من سياح اليوم الواحد حاجز 130 ألف زائر.