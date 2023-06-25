الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

نسبة إشغال السيارات السياحية تتجاوز %70

سيارات سياحية أمام أحد مكاتب التأجير في عمان - (أرشيفية)
سيارات سياحية أمام أحد مكاتب التأجير في عمان - (أرشيفية)
عمان- مع قرب عطلة عيد الأضحى وقدوم المغتربين، ارتفعت وتيرة الطلب على مكاتب تأجير السيارات السياحية، بحسب عاملين في القطاع.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد الحجاوي، إن نسب الإشغال تجاوزت الـ70 %، مؤكدا أن نسب الإشغال مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة.اضافة اعلان
وأضاف "أن زيادة الطلب على تأجير السيارات السياحية جاءت جراء عودة المغتربين لإمضاء عطلة العيد مع الأهل والأقارب".
وحول مستويات الأسعار، أكد الحجاوي أنها ضمن المعقول ولا يوجد استغلال من قبل المكاتب، مبينا أن المواطن بات يبحث عن غايته في المكاتب ليستأجر السيارة المناسبة، وتبدأ الأسعار من 15 دينارا حسب سنة الصنع والحجم.
وأوضح أن المواطن يفضل السيارات الصغيرة ذات المحرك الاقتصادي الذي يستهلك كميات أقل من المحروقات.
وبين الحجاوي أن أعداد سيارات الكهرباء في السوق المحلي محدودة جدا؛ إذ لا يتجاوز عددها الـ20 ألف سيارة، لافتا الى أن المواطن يفضل استخدام السيارات الصغيرة أو سيارات الهايبرد.
وأشار الحجاوي إلى أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بإعفاء سنة إضافية للسيارات السياحية حفز القطاع وخفف من أعبائه، إضافة الى أنه قرار إيجابي لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها القطاع خلال جائحة كورونا.
وجاء قرار الحكومة إعطاء السيارات السياحية المصنعة العام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي، كما مارسته العام الماضي السيارات التي من صنع العام 2016.
وأشار الحجاوي إلى أنه مع نهاية العام الحالي ستخرج من الخدمة نحو 3 آلاف سيارة سياحية مصنعة في العام 2017.
وأكد أحد مديري مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد سلامة، قوة الطلب على تأجير السيارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال سلامة إن نسب إشغال السيارات السياحية تصل الى نحو 70 % وستزيد مع قرب العيد.
واتفق أحد العاملين في مكتب تأجير سيارات سياحية خالد نصار مع سابقيه في الرأي، حول ارتفاع مستوى الطلب على السيارات السياحية خلال عطلة العيد.
وقال نصار إن نسب الإشغال منذ بداية الأسبوع الحالي بلغت قرابة 70 % وستصل الى 80 % خلال العطلة جراء عودة المغتربين.
ويشار إلى أن عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية يبلغ 235 مكتبا موزعة بمختلف محافظات المملكة؛ إذ يشغل هذا القطاع أكثر من ألفي موظف. ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع قرابة 12 ألف مركبة.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة كورونا.
دور الذكاء الاصطناعي في تمكين الزراعة من التكيف مع التغير المناخي - تعبيرية

توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التحول النوعي المنشود في الاتصال المؤسسي منذ24 ساعة

الفجوة الجندرية-01 copy

تراجع الأردن 4 مراتب في تقرير الفجوة بين الجنسين منذ24 ساعة

WhatsApp Image 2023-06-24 at 12.03.29 PM

13 شركة أردنية تبدأ غدا مشاركتها بمعرض الـ"فانسي فوود" في نيويورك 24 حزيران 2023

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي 23 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني -(الغد)

"مركزية الأمن الغذائي".. إمكانيات متوفرة تنتظر شراكة حقيقية بين القطاعين

منذ2 ساعة
إسطنبول

طلب خجول على السياحة الخارجية خلال العيد

منذ2 ساعة
thumbnail_PHOTO-2023-06-24-14-14-12

7 تحديات تعيق وصول منظومة ريادة الأعمال لمرحلة النضج

منذ24 ساعة
البنك العربي - (أرشيفية)

"العربي" أفضل المؤسسات تكاملا مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية

منذ24 ساعة
1687627256480522400

"فيتش" تجدد تصنيف شركة الحكمة بـ"إيجابي مستقر"

منذ24 ساعة
1687609117269726000

ترجيح تثبيت البنزين وخفض الديزل الشهر المقبل

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 