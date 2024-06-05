نسب إشغال المركبات السياحية ترتفع إلى 40 %

محمد أبو الغنم

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عمان- ارتفعت نسب إشغال السيارات السياحية إلى 40 % خلال الأيام الأخيرة مقارنة مع 30 % في الفترة السابقة بحسب عاملين في القطاع.وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة: "إن الطلب على السيارات السياحية بدأ ينشط خلال هذه الفترة وحتى عطلة عيد الأضحى المبارك".وأكد عكوبة أن الحجوزات موجودة لكنها لم تتأكد بعد كونها خلال فترة عطلة العيد المقبلة.واضاف، "الإقبال والبحث يتركزان على السيارات الصغيرة الاقتصادية التي تستهلك كميات قليلة من البنزين و(الهايبرد)"، مبينا أن الطلب على السيارات الكبيرة ضعيف نظرا لاستهلاكها كميات كبيرة من المحروقات في ظل ارتفاع الأسعار البنزين.ورجح عكوبة أن ترتفع نسب الإشغال قبيل أيام من عطلة عيد الأضحى المبارك وتصل إلى 70 %.وطالب عكوبة الزبائن، بأهمية التواصل مع النقابة التي فعلت قسما لمتابعة كافة الشكاوى، إضافة إلى تواصل المواطنين مع النقابة في حال حدوث أي حادث أو مشكلة والتي بدورها، ستقوم بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية خاصة الأمن العام، حتى تقوم بممارسة عملها في حال حدث أي حادث، لافتا إلى أن النقابة تدعو الزبائن إلى تبليغ جهاز الأمن العام في حال حدوث حادث لكشف ملابساته وإعطاء تقرير الحادث "الكروكا"، في حال رغب المواطن.كما طالب عكوبة الزبائن بالتواصل مع النقابة لتقديم أي شكوى بحق مكاتب تأجير السيارات السياحية، في حال حدوث أي مخالفة في الاتفاق أو أي تجاوز من المكتب.وقال مدير مكتب تأجير سيارات سياحية خالد الأحمدي: "إن الإقبال بدأ ينشط على القطاع منذ بداية الأسبوع الحالي، إذ تراوح مستوى الإشغال بين 35 و40 %".وأكد الأحمدي أن نسبة إشغال تأجير السيارات ستصل إلى مستوى الـ70% خلال عطلة العيد، جراء بدء قدوم المغتربين إلى المملكة لقضاء فترة العيد بين الأهل والأصدقاء.وأضاف، أن نسبة الإشغال تجاوزت 90 % خلال عطلة عيد الأضحى الماضي، قبل بدء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل.وقال أحد العاملين في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد العبادي: "إن الإقبال متوسط خلال الفترة الحالية نظرا لقرب عطلة العيد التي تتزامن مع قدوم المغتربين".وأكد العبادي أن نسب الإشغال وصلت حتى اليوم إلى حاجز 40 % مرجحا، أن ترتفع الى قرابة 70 % قبل أيام عيد الأضحى المبارك.وأشار إلى أن الطلب يزداد على السيارات الصغيرة التي تبدأ أسعار تأجيرها من 15 دينارا لليوم الواحد، وترتفع حسب النوع وسنة التصنيع (الموديل).ويشار إلى أن السيارات الكبيرة تشكل قرابة 30 % من إجمالي أعداد السيارات السياحية في مختلف مكاتب المملكة، والتي يبلغ عددها نحو 4.35 ألف سيارة.ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار، ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير المركبات السياحية تكبد خسائر مالية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار، خلال أزمة "كورونا".