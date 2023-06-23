نسب إشغال فنادق المملكة دون %65

محمد أبو الغنم

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عمان- تراوحت نسب إشغال الفنادق المتواجدة في العقبة والبحرالميت وعمان والبترا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بين %40 و%64، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.وقال هلالات "نسب الإشغال متواضعة في مختلف فنادق المملكة، خاصة في البترا التي تصل فيها نسبة الحجوزات الى 40 %".وأضاف "نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع في فنادق منطقة البحر الميت وصلت الى 64 % في فنادق الخمس نجوم".ورجح هلالات أن تكون نسبة الحجوزات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك المقبلة ضعيفة.وحسب إحصائية جمعية الفنادق الأردنية لفنادق الخمس نجوم، فإن فنادق العقبة سجلت نسبة 63 %، وبلغت نسبة الحجوزات في فنادق البحر الميت 64 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق عمان نحو 44 %، وسجلت فنادق البترا 40 %.وبلغت نسب إشغال فنادق فئة الـ4 نجوم في العقبة 54 %، والبحر الميت 47 %، والعاصمة عمان 50 %، فيما بلغت البترا 30 %. وبلغت نسب إشغال فنادق الـ3 نجوم في العقبة %36، وبلغت في البترا 16 %، وبلغت في العاصمة عمان 42 %.وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق.ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.