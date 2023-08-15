الأربعاء 16 آب 2023
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نشاط ملحوظ في المطاعم السياحية

المطاعم السياحية
المطاعم السياحية
عمان- يعيش قطاع المطاعم السياحية في المملكة انتعاشا ملحوظا بحسب عاملين أكدوا أن انتهاء امتحانات الثانوية العامة وتواجد المغتربين في فترة العطلة شكلت محركا أساسيا للنشاط.اضافة اعلان
ورجح هؤلاء أن تستمر الحركة النشطة في قطاع المطاعم خلال الشهر الحالي لاسيما قبل عودة موسم المدارس. 
وقال عضو جمعية المطاعم الأردنية عادل مرعي ان "الإقبال على المطاعم جيد وملحوظ".
وأكد مرعي أن إقامة المهرجانات والمعارض في المملكة له دور فعال في تنشيط الحركة السياحية في قطاع المطاعم.
وأضاف "موسم الصيف الحالي أفضل من الصيف الماضي بشكل ملحوظ".
ورجح مرعي أن تستمر الحركة السياحية في المطاعم خلال الفترة المقبلة لتصل الى مستويات ماقبل الجائحة.
وأكد مدير مطعم سياحي في عمان خالد اليوسف أن الحركة السياحية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة جيدة وملحوظة لا سيما مع استمرار وجود الكثير من المغتربين في المملكة.
وقال اليوسف "المهرجانات والمعارض التي تقام في المملكة تساهم بشكل كبير في زيادة الاقبال على المطاعم ونشاط الحركة".
وأضاف أن المرتادين والمشاركين في فعاليات المهرجانات والمعارض يحركون الكثير من القطاعات السياحية والاقتصادية إذ يحتاجون الى اقامة وتنقل اضافة الى خدمات طعام وشراب وهذا زاد من مستوى الاقبال على المطاعم السياحية اضافة الى ان فعاليات المهرجانات والمعارض تزيد من الفرص الاستثمارية في المملكة.
وطالب اليوسف بزيادة اقامة الفعاليات المختلفة لجذب اكبر عدد من الزوار الى المملكة وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشار إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يبلغ 1200  منشاة موزعة بمختلف محافظات المملكة.
ويعتبر قطاع المطاعم السياحية من اهم القطاعات السياحية اذ يصل حجم الاستثمارات فيه الى نحو 500 مليون دينار، ويضم اكثر من 25 ألف موظف غالبيتهم من العمالة المحلية.
وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان "الاقبال على المطاعم غير السياحية دون التوقعات".
وأكد العواد أن ارتفاع درجات الحرارة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن اضافة الى فترة تقديم الامتحانات لطلبة الثانوية العامة اثرت على القدرة الشرائية في المطاعم غير السياحية.
وأكد العواد أن الاقبال ينشط على المطاعم في ساعات المساء بعد تراجع درجات الحرارة.
ورجح ارتفاع وتيرة الطلب على المطاعم غير السياحية خلال الشهر الحالي.
ويذكر ان المملكة تضم اكثر من 22 ألف مطعم غير سياحي في مختلف مناطق المملكة بسعة تشغيلية مباشرة تصل الى نحو 300 ألف موظف غالبيتهم من العمالة الأردنية.
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