نصف سياح المملكة يقصدون الاستجمام

محمد أبو الغنم

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بلغت حصة السياح القادمين إلى المملكة لغايات الاستجمام وقضاء العطل 48 % من إجمالي عدد السياح خلال التسعة أشهر الماضية، ما يعني زهاء نصف العدد، بحسب احصائيات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبينت الاحصائيات أن عدد زوار المملكة لغايات الاستجام وامضاء العطل بلغ 2.4 مليون زائر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من إجمالي أعداد الزوار البالغ 5 ملايين زائر.وبلغ عدد زوار المملكة من الأجانب قرابة 1.245 مليون و1.3 مليون مغترب أردني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمليون مغترب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وشكلت نسبة زوار المملكة من المغتربين الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 26 % من إجمالي أعداد الزوار الدوليين.وبلغت نسبة زوار المملكة من السياح الأجانب نحو 25 % من اجمالي أعداد الزوار.ويشار الى ان الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023 نمواً نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.