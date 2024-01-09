نصف مليون اشتراك "فايبر" في الأردن

إبراهيم المبيضين

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عمان– أظهرت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن خدمات الإنترنت السلكي "الفايبر"، سجلت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من نصف مليون اشتراك ( قرابة 514 الف اشتراك) .واظهر تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الذي اصدرته الهيئة الأسبوع الماضي أن عدد اشتراكات الفايبر في المملكة ومع تسجيلها هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 102 الف اشتراك وبنسبة تصل الى 25 % وذلك لدى المقارنة بعدد اشتراكات الخدمة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 412 ألف اشتراك.وشهدت خدمة الفايبر في آخر سنتين طلبا متزايدا وانتشارا ونشاطا من مرخصي خدمات الإنترنت كافة، مع السرعات العالية والموثوقية التي تتميز بها الخدمة قياسا بخدمات الإنترنت عريض النطاق المتنقل.ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات شكلت اشتراكات "الفايبر" الحصة الأكبر من إجمالي قاعدة اشتراكات الإنترنت السلكي الثابت بكل تقنياتها والتي بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي اكثر 805 آلاف اشتراك.واستحوذت خدمات "الفايبر" على نسبة تصل إلى 64 % من إجمالي عدد اشتراكات الإنترنت الثابت السلكي نهاية الربع الثالث من العام الماضي.وتشهد خدمات الإنترنت السلكي الثابت ومنها خدمات "الفايبر" منافسة شديدة في السوق المحلي مع تقديمها من قبل خمس شبكات بحسب أرقام الهيئة منها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة الرئيسة العاملة في سوق الاتصالات المحلية.وعلى صعيد متصل، شكلت خدمات "الفايبر" نسبة انتشار قياسا بعدد المنازل في الأردن تقدر بنحو 22 % مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي.ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، بلغت نسبة انتشار الإنترنت السلكي الثابت بجميع تقنياتها قياسا بعدد المنازل الأردنية حوالي 34 % مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي.وتنقسم تقنيات الإنترنت عريض النطاق السلكي إلى العديد من التقنيات: منها "الفايبر" و"اي دي إس إل" و"الخطوط المؤجرة" وغيرها، فيما تقدم خدمات الإنترنت عريض النطاق المتنقل عبر تقنيات الجيل الثالث والرابع المتقدم والخامسوتوجد في السوق المحلي خمس شبكات للألياف الضوئية يقدمها القطاع الخاص ثلاثة منها تشرف عليها شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلي، إلى جانب مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية الذي تشرف عليه الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي طرحت للاستثمار والمشاركة فيه من قبل القطاع الخاص.و"تقنية الألياف الضوئية": هي وصف نوع من الكابلات أو التقنية التي تستخدم الضوء، وهي تشير إلى الوسط والتكنولوجيا المرتبطة بنقل المعلومات والبيانات لمسافات طويلة على شكل نبضات ضوئية عبر أنبوب زجاجي أو بلاستيكيأو ألياف ضوئية.