الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصف مليون اشتراك "فايبر" في المملكة

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فايبر إنترنت
عمان – أظهرت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن خدمات الإنترنت السلكي "الفايبر"، سجلت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من نصف مليون اشتراك (قرابة 514 ألف اشتراك).اضافة اعلان
وأظهر تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي، أن عدد اشتراكات الفايبر في المملكة ومع تسجيلها هذا المستوى تكون زادت بمقدار 102 ألف اشتراك وبنسبة تصل إلى 25 %، وذلك لدى المقارنة بعدد اشتراكات الخدمة المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 412 ألف اشتراك.
وشهدت خدمة الفايبر في آخر سنتين طلبا متزايدا وانتشارا ونشاطا من مرخصي خدمات الإنترنت كافة، مع السرعات العالية والموثوقية التي تتميز بها الخدمة قياسا بخدمات الإنترنت عريض النطاق المتنقل. 
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، شكلت اشتراكات "الفايبر" الحصة الكبرى من إجمالي قاعدة اشتراكات الإنترنت السلكي الثابت بكل تقنياتها، والتي بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر 805 آلاف اشتراك. 
واستحوذت خدمات " الفايبر" على نسبة تصل إلى   64 % من إجمالي عدد اشتراكات الإنترنت الثابت السلكي نهاية الربع الثالث من العام الماضي. 
وعلى صعيد متصل، شكلت خدمات "الفايبر" نسبة انتشار قياسا بعدد المنازل في الأردن تقدر بنحو 22 % مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي. 
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، بلغت نسبة انتشار الإنترنت السلكي الثابت بجميع تقنياته قياسا بعدد المنازل الأردنية حوالي  34 % مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي. 

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