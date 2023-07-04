الثلاثاء 04 تموز 2023
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نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.8% في الربع الأول

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العاصمة عمان
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من العام الحالي.اضافة اعلان
وأظهرت النتائج، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 2.8% بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وأظهر النمو بالأسعار الثابتة ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه "الربع الرابع 2022"، حيث كان قد نما بمقدار 2.0%.
وبالنسبة للتقديرات القطاعية، فقد أظهرت التقديرات الأولية، أن جميع القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث حقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة وبنسبة 7.4% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9% مساهمًا بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، يليه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5% وبمساهمة مقدراها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
دنانير - (تعبيرية)

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