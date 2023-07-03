هل نملك خطة لاستثمار المنح في التحول إلى الطاقة النظيفة؟

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- في ظل ما تخلفه كلف الطاقة من أعباء مالية ثقيله على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة تطفو على السطح، تساؤلات حول وجود استراتيجيات محلية لمواجهة هذه المعضلة عبر الاستفادة من برامج التمويل والمنح الدولية لتسريع عملية التحول إلى استخدام الطاقة البديلة.وبينما يستورد الأردن غالبية احتياجاته من الطاقة مع استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد من عام لآخر، تبدو الحاجة ملحة للاعتماد على الطاقة البديلة لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من تقلبات الأسعار.وبلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، والزيوت المعدنية 3.5 مليار دولار خلال العام 2022، مقابل 2.38 مليار في العام 2021.مع العلم بأن قيمة هذه المستوردات تراجعت في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 758 مليون دينار بعدما سجلت 761 مليونا في الوقت نفسه من العام الماضي.وأكد خبراء اقتصاديون، أن ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة واستمرار تأثرها بتقلب الأسعار والاعتماد بشكل كبير على استيراد احتياجتنا من الطاقة يحتم على الحكومة ضرورة العمل على التحول إلى الطاقة البديلة.وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أنه يمكن للأردن الاستفادة من المنح والمساعدات في تسريع عملية التحول إلى استخدام الطاقة البديلة، وتخفيف حدة كلف الطاقة المترتبة على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.وبقصد تسريع عملية التحول إلى الطاقة البديلة دعا هؤلاء إلى ضرورة العمل على تحديث سياسات وخطط الطاقة في الأردن، ووضع خطة جديدة للطاقة البديلة، إضافة إلى تنظيم شبكة الكهرباء، وإعادة النظر في صناعة الكهرباء وكلفتها محليا.يذكر، أن تقرير المساعدات الخارجية والمنح للعام 2022 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قد أظهر تدنيا في نسبة التمويل الموجه لقطاع الطاقة إذ لم تتجاوز 1 %، من إجمالي قيمة المساعدات الخارجية من المنح والمساعدات والقروض الميسرة، والتي بلغت حوالي 4.4 مليار دولار.وكان أكد الأمين العام المساعد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري أخيرا، أهمية ربط دول العالم بشبكة كهربائية واحدة لتسهيل نقل الطاقة الخضراء من الدول التي تتميز بقدرة مرتفعة على إنتاج الطاقات النظيفة إلى الدول التي تتطلع لهذه الطاقة ما يخفض التكلفة ويعمم الفائدة على الجميع.وقال الحياري خلال فعاليات اجتماع لجنة الطاقة في الدورة الرابعة عشرة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) المنعقدة في بيروت: "إن التحول للطاقة الخضراء أصبح أمرا واقعا يلامس حياتنا اليومية، مدعوماً بالتوجهات العالمية وأهمها نتائج وتوصيات قمة المناخ في شرم الشيخ (COP 27) بمضاعفة الالتزامات الدولية لتخفيض الانبعاثات باستخدام السبل المتاحة كافة وعلى رأسها الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ولا يخفى على أحد أن هذا يتطلب جهدا مشتركا من الجميع".وقال الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي لـ"الغد: "إن تحول الأردن لاستخدام الطاقة البديلة هو ضرورة وليس خيارا، خاصة وأنه يستورد جميع احتياجاته من الطاقة سواء لنقل أو لتوليد الكهرباء وغيره، إذ إن من شأن استخدام الطاقة البديلة، أن يساهم في المحافظة على العملة الصعبة، وتوفير النفقات على الحكومة والقطاعات كافة، إلى جانب تخفيضه كلف الإنتاج والاستهلاك على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.وأوضح الشوبكي، أن أمام الأردن فرصة ذهبية لتسريع عملية التحول إلى استخدام الطاقة البديلة من خلال المنح والمساعدات، ولا سيما في ظل توفر العديد من الاستراتيجات والمبادرات الدولية التي تم إطلاقها على هامش مؤتمرات المناخ (باريس، وشرم الشيخ )، والتي رصدت مبالغ مالية كبيرة لمساعدة دول العالم النامي والدول الفقيرة على توسع استخدام الطاقة المتجددة، وردم الفجوة التكنولوجية والتقنية لهذه الدول مع الدول المتقدمة.وأشار الشوبكي، إلى أن وجود فترات طويلة لسطوع الشمس في الأردن وعلى امتداد مساحة جغرافية واسعة، يشكل فرصة ثمينة لتسخير بعض المنح والمساعدات للاستفادة من هذا الحزام في توليد طاقة شمسية هائلة تستفيد منها كافة القطاعات بدلا من الاعتماد على الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري.ولفت الشوبكي، إلى أنه يمكن الاستفادة من اجتذاب المنح والمساعدات، في تحديث شبكة الكهرباء الوطنية، وزيادة النطاق الأخضر بها، واستيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة التي يكون لها انعكاس مباشر على تخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية والمواطنين، داعيا الحكومة إلى ضرورة تغيير الاستراتيجيات المطبقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحديث الخطط المتعلقة بمجال الطاقة.من جانبه، بين الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن الاردن خطا خطوة مهمة وكبيرة في مجال الطاقة البديلة وتصدير الكهرباء والاستثمار بها، وأنه يمتلك إمكانيات توليدية للكهرباء، وتتوفر لديه عدد من الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة البديلة، إلا أن الاستفادة من هذه الجهود يتطلب العمل على الاستفادة من المساعدات والمنح في تغطية التكاليف التي تتطلبها هذه الجهود، خاصة وأن الأردن يستورد القسط الأكبر من احتياجاته للطاقة.وأكد عايش، أنه من المهم العمل على الحصول على المزيد من المنح والمساعدات التي تعين الأردن على التحول إلى الطاقة البديلة وتوظيفها كوسيلة لتقليل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية والطبقات الاجتماعية، إضافة إلى تمويل مشروعات الربط الكهربائي بين الأردن ودول الجوار، والتي يمكن أن تشكل مصدر دخل للاقتصاد الأردني.وبغية تسريع عملية التحول إلى استخدام الطاقة البديلة دعا عايش الحكومة، إلى ضرورة العمل على تدشين سياسات جديدة للطاقة البديلة لتخفيف عبء التكاليف على القطاعات كافة، إضافة إلى تنظيم شبكة الكهرباء، وإعادة النظر في صناعة الكهرباء وكلفتها محليا.إلى ذلك، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري: "أمام تفاقم فاتورة الطاقة على الفعاليات والقطاعات كافة، في الأردن وانعكاسها السلبي على التنمية الاقتصادية، فإنه لابد من التحول إلى الطاقة البديلة، إذ يمكن للأردن استثمار التوجه والاهتمام العالمي في تخفيف استخدام الوقود الأحفوري، في الحصول على المزيد من القروض الميسرة والمنح التي تدعم اتجاه التوسع في الطاقة البديلة.ولفت الحموري، إلى أنه في ظل المعيقات الكبيرة التي تواجه الأردن في ملف التحول إلى الطاقة البديلة، يمكن التغلب جزئيا على الكلف العالية التي يتكبدها الجميع من ارتفاع فاتورة الطاقة الأردنية من خلال العمل على الحصول على بعض القروض والمساعدات لتمويل بعض المشروعات، كمشروع خاص لتغطية احتياجات الأسرة الفقيرة والموعزة الوقودية من خلال الطاقة الشمسية، إضافة إلى الحصول على قروض تمويلية تساعد في تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية المتضررة من كلف الطاقة، إلى جانب السعي لإيجاد منحة تدعم جهود استخدام عدادات كهربائية ذكية.ويشار إلى أن الأردن كان أطلق العام 2017 الخطة الوطنية للنمو الأخضر، والتي تبنت التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العمل على تطوير برامج خاصة لقطاعات الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والنقل والسياحة.