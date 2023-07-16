هل يتمكن "ثريدز" من قتل "تويتر"؟

إبراهيم المبيضين

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عمان- خلال الأيام القليلة الماضية تصدر تطبيق التواصل الاجتماعي الجديدة "ثريدز" (Threads)، ومنصة التدوينات المصغرة لـ"تويتر" (Twitter) عناوين الأخبار، في مشهد وصفه خبراء محليون بأنه يعكس بداية حرب جديدة اشتعلت فيها المنافسة الشرسة في صناعة التواصل الاجتماعي، وخصوصا بين القطبين "ميتا"، المالكة لتطبيقات "فيسبوك"، "انستغرام" و"واتساب"، مع "تويتر"، وبين مالكي الشركتين "مارك زاكيبرغ" و"ايلون ماسك".وقال الخبراء المحليون إن حالة المنافسة ستتصاعد خلال المرحلة المقبلة بين الغريمين، وسيشهد كلا التطبيقين: "توتير" و"ثريدز" سباقا بطرح مزايا جديدة وخدمات بهدف استقطاب المزيد من المستخدمين، في وقت تظهر فيه الأرقام تقدما كبيرا لـ "ثريدز" بسبب اعتماده على تطبيق "إنستغرام" المالك لقاعدة مستخدمين ضخمة، فمن أجل التسجيل في "ثريدز"، يجب أن يكون لدى المستخدمين حساب على إنستغرام.وحالة المنافسة الشديدة التي تشهدها صناعة التواصل الاجتماعي لن تقتصر على "ثريدز" و"تويتر" فقط، حيث ظهر خلال الشهور الماضية منافسون آخرون لتويتر، مثل ماستودون وبلوسكاي، لكنهم فشلوا في جمع قاعدة كبيرة من المستخدمين.وتمكن تطبيق "ثريدز" الذي يهدف إلى منافسة تويتر من جمع أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام منذ إطلاقه، لتمثل قاعدة مستخدمي "ثريدز" أقل من ثلث مستخدمي "تويتر"، الذين يقدر عددهم بـ350 مليونا.وهذا يعني أن تطبيق "ثريدز"، الذي أطلقته شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام، قد تجاوز رقماً قياسياً، كان حققه تطبيق تشات جي بي تي من شركة "أوبن إيه آي".وأكد الخبراء ان "ثريدز" لا بد وانه سيحمل تأثيرات سلبية على نشاط "تويتر" وخصوصا بعد المشكلة الأخيرة التي تسبب بها ماسك وهي الحد من التغريدات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها في اليوم، وهي خطوة لم يسبق أن قامت بها أي منصة تواصل اجتماعي، لأن هذا ببساطة على النقيض من الفكرة التي قامت عليها تلك المنصات في الأساس.وقال المدرب في مجال الإعلام الاجتماعي ابراهيم الهندي إن "ثريدز" يعتبر المنافس الأكبر لتويتر حاليا، حيث قدم عددا من المزايا لمشتركيه، وان استخدامه واعتماده على منصة "إنستغرام" سيساعد بتدفق المشتركين عليه بشكل كبير، لافتا الى ان التطبيق لا يحتوي اليوم على إعلانات.وبين الهندي إن تطبيق "ثريدز" عمل على إضافة عدد من المزايا للاستحواذ على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة منشورات يصل طولها إلى 500 حرف، مع إمكانية تضمين روابط وصور ومقاطع فيديو يصل طولها إلى 5 دقائق، كما أن الحساب يكون موثقا إذا كان حساب انستغرام موثقا من قبل.وتطبيق "ثريدز" اليوم يتيح للمستخدمين التفاعل عبر منشورات مكتوبة شبيهة بالتغريدات على تويتر، ويمكنهم متابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ بنفس اسم المستخدم.وقال الهندي ان مستخدمي منصة تويتر كانوا ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق منصة أخرى بديلة، حيث حقق التطبيق عشرة ملايين مستخدم خلال سبع ساعات من إطلاقه، وقد اعتبرها ردة فعل أي شخص يبحث عن تطبيق يلبي رغباته وحاجاته.وأكد أن إطلاق التطبيق جاء تزامنا مع إطلاق عدد من التحديثات في منصة تويتر أثارت استياء رواد المنصة مؤخرا حول تصريحه بتحديد عدد التغريدات التي يمكن قراءتها يوميا.وبين الهندي انبر "ثريدز" هو المنافس الأكبر لتويتر حالياً، حيث قدم عدد من المزايا لمشتركيه، وان استخدامه إنستغرام لبناء قاعدته على الفور سيساعد بتدفق المشتركين عليه بشكل كبير، كما أن التطبيق لا يحتوي على إعلانات حالياً، ولكن ما تزال هنالك عدد من المزايا لا تتوفر به كتعديل المشاركة بعد النشر، والبحث في الكلمات، وإرسال رسائل خاصة، والتي تعتبر لدى البعض ذات أهمية.وتم إطلاق "ثريدز " على متاجر تطبيقات كل من آبل وأندرويد في 100 دولة حول العالم.وبالنسبة للأردن، كانت تقارير عالمية سابقة أشارت إلى أن عدد مستخدمي "تويتر" فيها سجل مع بداية العام الحالي حوالي 736 ألف مستخدم، شكلوا نسبة تصل إلى 7 % من إجمالي السكان في الأردن.ويرى الخبير التقني يزن صوالحة ان الحرب قد بدأت رسميا بين اصحاب المنصات حتى انها من الممكن أن تصل إلى المحكمة بسبب التشابه الكبير بين التطبيقين (تويتر وثريدز).وبين ان التطبيقين يعتمدان على النصوص او السرد القصصي من خلال سلسلة من التدوينات وبتشابه كبير بالطريقة والاسلوب، حيث حدد ثريدز عدد الأحرف في التدوينة لـ500 حرف اما تويتر فحددها بـ280 حرفا للنسخة المجانية ويمكن زيادتها في حال الاشتراك بتويتر بلو، ويتيح التطبيقين امكانية إضافة الصور أو الفيديو للتدوينات والتفاعل معها باعادة نشرها او إضافة تعليق عليها.وقال صوالحة بانه بالرغم من الشبه بين التطبيقين إلا أن الاختلاف الكبير واضح في غياب بعض الخصائص التي لم تتوفر بعد في ثريدز كما في تويتر حيث أن التطبيق ما يزال قيد التطوير وما يزال في مراحل الإطلاق لكن لا يمكن تعديل التدوينه عليه وعدم توفر خاصية الرسائل الخاصة أو إضافة هاشتاج كما في تويتر.وبين أنه بإمكانك التسجيل في تطبيق ثريدز باستخدام حسابك على انستغرام التابع لميتا ويمكنك "بسهولة مشاركة منشور ثريد Threads على ستوري انستغرام الخاصة بك، أو مشاركة منشورك كرابط على أي منصة أخرى تختارها.ويعتقد صوالة ان "ثريدز" أكبر تحد لـ"تويتر" وصاحبه إيلون ماسك حيث من المتوقع ان يتجاوز chatgpt كأكثر موقع بعدد المستخدمين في أقل من شهر ويعود السبب الرئيسي لانتشاره لارتباطه بانستغرام والذي يجمع عددا كبيرا من المستخدمين بالإضافة إلى انتقال علامة التوثيق تلقائيا من انستغرام إلى ثريدز.وقال: "بالاضافة أيضا إلى أحد أهم العوامل التي عملت على انتشار ثريدز هو وجود عدد من القوانين التي فرضها ايلون ماسك على تويتر كالاشتراك بتويتر بلو أو عدد التغريدات التي يمكن مشاهدتها على تويتر مما أدى إلى نوع من عدم الرضى عن المنصة لمستخدميه مما فرض وجود بديل كثريدز والذي شكل تحديا كبيرا لتويتر.وبين صوالحة: "من منظور تقني فهناك تحد كبير على ثريدز من قبل تويتر بنوع المستخدمين حيث يشتهر تويتر بوجود أصحاب القرار وأشخاص ذو نفوذ وغيابهم عن منصة انستجرام والتي تعد ركيزة أساسية في تشكيل مستخدمين لمنصة ثريدز حيث أن طبيعة المستخدمين الأكبر هي من فئة الشباب والمشاهير مما يعني صعوبة اقناع أصحاب النفوذ باستخدام هذه المنصة."وأشاروا إلى أن وجود منصة ثريدز سيشكل نوعا من المنافسة القوية لمصلحة المستخدمين بشكل عام وتنوع في اختيار منصة تناسب المستخدمين وهذا ما سنشهده في الأيام القادمة بتنوع الخصائص المناسبة وخلق نوع من المنافسة الشريفة لمصلحة المستخدمين.من جهته، قال الخبير والمستشار في مجال الإعلام الاجتماعي خالد الاحمد إن تطبيق "ثريدز" سينافس "تويتر" بشكل أو بآخر ولكنه لن يقتله أو يقضي عليه، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها منصة "انستغرام" بنسخ خاصية من منصة أخرى.وبين ان " انستغرام" اعتمد خاصية الإشارة @ والهاشتاق # من "تويتر"، وخاصية القصة او "الستوري" من تطبيق "سناب شات"، وخاصية "الريل" من "تيكتوك" والآن "الثريدز" من "تويتر".وهددت شركة "تويتر" باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة "ميتا"، بسبب منصتها الجديدة "ثريدز" المنافسة لتويتر، متهمة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "باختلاس أسرار المهنة وعناصر أخرى من الملكية الفكرية" لمنصة تويتر لإنشاء تطبيق "مقلد".بدوره، قال الخبير التقني حسام خطاب انه من الساعات الأولى لطرح تطبيق Threads، استطاع استقطاب ملايين المستخدمين، مشيرا إلى أن المعلومة المثيرة أن التطبيق طرح في عدد كبير من دول العالم، ولكنه لم يطرح في الاتحاد الأوروبي بسبب تخوف شركة "ميتا" من قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.وبين خطاب أن تطبيق "ثريدز" يجمع بيانات بكثرة مثل البيانات المالية والصحية، والمواقع الجغرافية، وتاريخ التصفح على الإنترنت، وبيانات الاتصال، وتاريخ البحث، وغيرها، وهي البيانات التي تعودت شركة "ميتا" على جمعها من خلال تطبيقاتها المشهورة: الفيسبوك، واتساب، وانستغرام.