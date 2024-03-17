هل يسهم "سجل المشاريع الحكومية" في تحقيق الشراكة بين القطاعين؟

عبد الرحمن الخوالدة

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فيما أقرت الحكومة نظام السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية، أكد خبراء اقتصاديون أن إقرار النظام يعد خطوة إصلاحية كبيرة في الاتجاه الصحيح، نحو تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة، لا سيما على مستوى البنية التحتية.وبين الخبراء أن الغاية والجوهر الأساسي من إقرار نظام السجل الوطني للمشاريع، يكمن في توفير الحيز المالي الذي يتيح إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي لا تستطيع الحكومة تمويلها وتنفيذها، في ظل ما تواجهه الموازنة العامة من عجز مستمر.ولفت هؤلاء إلى أن النظام الجديد سيسهم في إيجاد آلية تحفظ حقوق طرفي الشراكة وتوضيح اتجاهاتها، والتغلب على المعيقات والتحديات التي كانت تحول دون تحقيق الشراكة بين القطاعين.وكانت الحكومة قد أقرت، مؤخرا، نظام السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية، والذي صدر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويسهم السجل في متابعة الإعداد والتخطيط والتنفيذ على مستوى استراتيجي لمشاريع إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.كما ويهدف السجل إلى توفير بيانات شاملة لجميع المشاريع الحكومية الاستثمارية، وإدراجها في السجل المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحفظ وثائق هذه المشاريع والدراسات والتقارير المتعلقة بها، وأرشفتها وتنظيمها، وتحديد أولوياتها وإدارتها، ومراقبة مؤشرات أدائها خلال مراحلها المختلفة؛ تحسينا لجودة مخرجاتها وتحقيقاً لأهدافها الإنمائية؛ وفقاً للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة لها حفاظاً على المال العام.ويضم السجل قاعدتي بيانات رئيسيتين، هما قاعدة بيانات لمشاريع الاستثمار الحكومي، وقاعدة بيانات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزاماتها المالية المباشرة وغير المباشرة.وأكد أمين عام هيئة الاستثمار الأسبق مخلد العمري، أن إقرار قانون نظام السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أمر إيجابي وجيد، من شأنه المساهمة في تنظيم المشاريع الأستثمارية الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجويدها بما يدعم جهود التنمية المحلية.وأوضح العمري لـ"الغد"، أن مشاريع الشراكات بين القطاعين لطالما اصطدمت بمعيقات وتحديات خلال السنوات الماضية، كان لها انعكاس سلبي على التحول إلى شراكة حقيقية، إذ يمكن أن يسهم النظام الجديد في إيجاد آلية عمل تحفظ حقوق طرفي الشراكة وتوضح اتجاهاتها.ولفت إلى أن ذلك سيجذب القطاع الخاص ويشجعه على الإقبال على الاستثمار في المشاريع الكبرى التي ترغب الحكومة في تنفيذها وليس بمقدورها تمويلها بشكل مباشر، في ظل ما تعانيه الموازنة العامة من مشكلات.وأشار العمري إلى أهمية تسهيل حصول القطاع الخاص على تمويل رأس المال للدخول في شراكة لتنفيذ المشاريع الكبرى، وذلك من خلال الصناديق الاستثمارية الحكومية، لا سيما صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مما سيشجع المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في المشاريع المطروحة من الحكومة.وأكد أن إقرار السجل الوطني الذي سيتكفل بإعداد دراسة الجدوى للمشاريع الكبرى (الربط السككي، الناقل الوطني) سيخفض من كلف دراسات الجدوى التي تعد مرتفعة على القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص، كذلك، للقيام بدراسات خاصة من قبله عن واقع المشاريع.وشدد العمري على أنه ليس هناك أي مشكلة في تحديد سقف أدنى لرأسمال المشاريع التي يمكن أن يتم تنفيذ دراسة جدوى لها وقبول دخولها إلى السجل ومشاريع الشراكة، مبينا أن المشروع الكبير من عدمه، ما يحدده دائما البعد التنموي، إذ عادة ما ينطبق ذلك على المشاريع ذات الرأسمال العالي والاستثمارات الكثيفة.من جانبه، قال النائب خيري أبو صعليك "إن إقرار نظام السجل الوطني لمشاريع الشراكة الحكومية خطوة إصلاحية كبيرة في الاتجاه الصحيح، نحو تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة، لا سيما على مستوى البنية التحتية".وأضاف أبو صعليك، أن الغاية والجوهر الأساسي من إقرار نظام السجل الوطني للمشاريع، يكمن في توفير الحيز المالي الذي يتيح إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي لا تستطيع الحكومة تمويلها ودعمها وتنفيذها، في ظل ما تواجهه الموازنة العامة من عجز مستمر.وأكد أبو صعليك، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، أنه في حال ما تم المضي نحو تحقيق الشراكة بين القطاعين، خاصة على مستوى المشاريع الكبرى، كمشاريع سكة الحديد، والناقل الوطني وغيرها، فإن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد الوطني.وحول المادة التاسعة من قانون نظام السجل الوطني الذي يشترط للاستفادة من دراسة الجدوى التي يقدمها هذا النظام والحصول على المزايا التي يوفرها أن يزيد رأسمال أي مشروع عن عشرة ملايين دينار، يرى أبو صعيليك أن المشاريع التي يقل رأسمالها عن ذلك لا يمكن تصنيفها على أنها مشاريع كبرى، ويمكن للحكومة أن تمولها، لذلك وجود هذا الشرط منطقي ويخدم الغاية من النظام والتي تستهدف بشكل أساسي، وتنص المادة (9) محل الخلاف في مادتيها (ب) و(ج) على ما يلي: (ب) يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري من الموارد المالية المتوافرة، إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع المدرج في السجل تزيد على عشرة ملايين دينار.بينما تنص (ج): إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع الحكومي الاستثماري عشرة ملايين دينار فأقل، تتخذ اللجنة القرار بشأن إعداد دراسة الجدوى من عدمها للمشاريع الكبرى.إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي إياد أبو حلتم، أن إقرار نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومي يعد بمثابة عملية تنظيمية لمشاريع الشراكة بين القطاعين، كما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطرفين ورسم خريطة طريق للشراكة القائمة.وبين أبو حلتم، أنه، وفق النظام، ستتولى 3 جهات مسؤولية تنفيذ النظام تعمل تحت لجنة موحدة، وهي اللجنة العليا للمشاريع، وهذه الجهات هي وزارة المالية، وذلك من خلال وحدة الالتزامات المالية التي من خلالها يتم توضيح الالتزامات المالية التي تترتب عند تنفيذ مشاريع الشراكة من قبل الطرفين، وهي عادة التزامات طويلة الأمد نظرا لأنها موجهة لمشاريع ضخمة.أما الجهة الثانية المنظمة للنظام، فهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك من خلال وحدة الاستثمارات الحكومية التي تدرس الاستثمارات التي ترغب الحكومة في فتح الباب لها، في حين أن الجهة الأخيرة تتمثل في وزارة الاستثمار، وذلك من خلال وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين.واستدرك أبو حلتم، أن وجود هذه المرجعيات الثلاث يترك شيئا من التعقيد على القطاع الخاص، ويثير لديه المخاوف من حدوث تعقيد على الإجراءات التي سيدخل من خلالها في مشاريع الشراكة.ولفت أبو حلتم إلى أنه، وفق النظام، ستتولى الحكومة القيام بكامل دراسات الجدوى الخاصة بأي مشروع شراكة يزيد على عشرة ملايين دينار، في حين أن المشاريع التي تقل عن ذلك ستنظر بها لجنة عليا تحسم تكفلها بإعداد دراسة الجدوى من عدمها.