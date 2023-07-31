هيئة الاتصالات ترفد الخزينة بـ145 مليون دينار في 2022

إبراهيم المبيضين

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عمان- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس أنها حولت ما يقارب (145) مليون دينار خلال العام 2022 لحساب الخزينة العامة.وقالت الهيئة في بيان صحفي لها إن قيمة ما رفدت به خزينة الدولة العام الماضي قد زاد بنسبة بلغت 41 % مقارنة بما حولته في العام السابق 2021 والذي بلغ وقتها مبلغ (540,102).وبينت الهيئة أن ما تم تحويله خلال عام 2022 تضمن مبلغا يقارب ( 69,84) والذي يمثل الدفعة الأولى من اتفاقية التسوية الموقعة مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية "زين الأردن"، و"أورانج الأردن" و"أمنيةللاتصالات".و تعد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من أكثر المؤسسات المستقلة رفدا لخزينة الدولة من أعمال تنظيمها لقطاع الاتصالات في المملكة.وأشارت الهيئة إلى أن مجموع ما قامت بتحويله بشكل مباشر للخزينة العامة للأعوام الثلاثة (2021-2022-2023) بلغ نحو 303 ملايين دينار، في حين كانت المبالغ الكلية التي قامت الهيئة بتحويلها بشكل مباشر لحساب الخزينة العامة وبشكل تراكمي منذ تأسيسها ما مجموعه 2.161 مليار دينار تضمنت عوائد ترخيص سنوية وحصة المشاركة بالعائدات ورسوم رخص ترددات والبريد.