وحشية الاحتلال.. مخاوف من ضربة للتنمية الاقتصادية العالمية

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عمان- مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة أسبوعه الثالث، بدأ حجم الخسائر الاقتصادية للاحتلال بالتكشف، وسط تحذيرات من امتداد الآثار إلى اقتصادات المنطقة، فيما ذهبت جهات دولية إلى إبداء المخاوف من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية العالمية.وحشية الاحتلال لم تستثن لا البشر ولا الحجر، فمن المنازل إلى المستشفيات ودور العبادة فالمدارس والمخابز والأسواق، ما يوضح الوجه الحقيقي القبيح للمحتل الذي يكابد على صعيد آخر خسائر ضخمة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في قطاعاته كافة.وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، إن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط يتزامن مع تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الديون بسبب كورونا والحرب.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قلقها، في كلمتها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي المنعقد في السعودية منذ أمس، إزاء "الخسائر المأساوية في الأرواح بسبب الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه"، وتقصد هنا عدوان الاحتلال على غزة.وأضافت جورجيفا "أن الحرب تؤثر بشكل سلبي بالفعل على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة".ومن جانبه، حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أول من أمس، من أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع، أسبوعها الثالث.وقال بانغا، إن ما حدث في المنطقة، سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، مضيفا "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".وفي الأثناء، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "إس آند بي"، النظرة المستقبلية لتصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى سلبية، نظراً لانتشار مخاطر الحرب مع حماس على نطاق أوسع، ليصبح تأثيرها أكثر وضوحا على اقتصاد المحتل مما كان متوقعا.وأكدت الوكالة تصنيف إسرائيل عند AA-. ويأتي ذلك فيما وضعت وكالة موديز الأسبوع الماضي، تصنيف ديون دولة الاحتلال الإسرائيلي قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، بسبب الصراع الحالي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".وكتب المحللان مكسيم ريبنيكوف وكارين فارتابيتوف: "يمكن أن تنتشر الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع أو تؤثر على التقييم الائتماني لإسرائيل بشكل أكثر سلبية مما نتوقع".وتابعا: "نفترض حاليا أن الصراع سيظل متمركزا في غزة، ولن يستمر أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر".وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز انكماش اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 5 % في الربع الرابع مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، وسط اضطرابات تتعلق بالأمن وانخفاض النشاط التجاري. مع الإشارة إلى أن جلب الاحتياطي من الجنود، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر أيضا بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل، يتوقع أن تبلغ قيمة هذه الخسائر أكثر من 18 مليار دولار، فيما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار العام المقبل.ووفق إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة، فإن سوق العمل للاحتلال يتكبد أسبوعيا -خلال الحرب- خسائر بقيمة 4.6 مليار شيكل (1.2 مليار دولار)، نتيجة عدم وجود أيد عاملة وعدم توجه العمال والمستخدمين إلى أماكن العمل، على خلفية تعطيل جهاز التعليم والجامعات والكليات والتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط.وتشير التقديرات إلى أنه بأول أسبوعين للحرب، لم يتوجه حوالي 1.3 مليون عامل إلى سوق العمل.وبحسب أليكس زبينسكي كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار "ميتاف"، ستصل أضرار الحرب إلى أكثر من 70 مليار شيكل (18 مليار دولار)، وهو ما يشكل حوالي 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي.واستنادا إلى تقديرات شركة الاستثمارات "ميتاف"، فإن الحرب ستستمر نحو 60 يوما وستكون الأغلى كلفة من بين جميع الجولات السابقة، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.25 مليار دولار) في شكل كلفة السلاح والذخيرة، وقوات الاحتياط، وهذا ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية العام 2006.وستصل تكلفة التعويضات لجميع الضحايا والمتضررين من الأفراد والشركات إلى 17 مليار شيكل (4.25 مليار دولار)، في وقت ستؤدي الحرب إلى خسارة عائدات الضرائب -مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي- بقيمة 31 مليار شيكل (7.75 مليار دولار).وبحلول نهاية العام الحالي، وبسبب الحرب على غزة، سيقفز العجز في موازنة الدولة إلى 3 % وحتى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات العجز قبل الحرب البالغ حوالي 1.5 %، بحسب تقديرات صحيفة "كلكليست" التي تعنى بشؤون الاقتصاد.ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز في الموازنة، تحدث كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار "ميتاف" عن زيادة المبادرات لوزارة المالية الإسرائيلية لتجنيد الاستثمارات من صناديق مالية إسرائيلية وعالمية، بغية تمويل العجز الذي قد يرتفع بنهاية العام الحالي ليصل إلى 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).وسيظهر هذا العجز في الموازنة العامة خلال العام المقبل أيضا، حيث يتوقع المحاسب العام السابق لوزارة المالية يرون زليخا، انخفاض النمو الاقتصادي إلى2.8 % هذا العام و2 % في العام المقبل، بينما تشير التقديرات في بنك إسرائيل، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي سترتفع في نهاية العام المقبل إلى نحو 62 % مقابل نحو 59 % العام الحالي.لكن زليخا يعتقد أنه سيكون من الصعب على وزارة المالية تجنيد الأموال من صناديق الاستثمار لتغطية العجر بغضون شهرين، وعليه، ستعتمد وزارة المالية سياسة التقشف والتقليص في الميزانيات بمختلف الوزارات الحكومية، وخفض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، وإلغاء كافة الاتفاقيات المالية للأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.وفيما يتعلق بالعام المقبل، وتداعيات الحرب والخسائر التي تسببت بها، يقول أليكس زبينسكي "إن الصورة أكثر تعقيدا، حيث سيصل العجز إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع بنسبة 2.5 % قبل الحرب".ويضيف، أن هذا العجز سيلزم وزارة المالية للاحتلال بتوفير 12 مليار شيكل (3 مليارات دولار)، من سوق السندات المحلية، إضافة إلى جمع نحو 25 مليار شيكل (6.25 مليار دولار) من الأسواق الخارجية.التقديرات ذاتها يتوقعها مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، الذي يعتقد أن الحرب على غزة سترافق الاقتصاد للاحتلال خلال العام المقبل، وسيكون لها تداعيات سلبية أيضا على الموازنة العامة للدولة التي ستشهد تقليصات في المجالات الخدمية كافة للمواطنين، مثل التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.ورجح أن تتغير موازنة العام المقبل بشكل جذري، في وقت بدأت وزارة المالية مناقشات أولية في هذا الصدد، ستتطلب بشكل أساسي زيادة الحجم الحالي للموازنة البالغ 514 مليار شيكل (128.5 مليار دولار)، مع زيادة عجز الموازنة إلى حوالي 4 % في العام المقبل، وهو 4 أضعاف تقريبا قيمة عجز العام الحالي.وأوضح، أن عجز الموازنة في العام المقبل سيصل إلى حوالي 80 مليار شيكل (20 مليار دولار)، حيث سيتم تمويل جزء كبير من العجز من خلال قيام الاحتلال بجمع القروض في الخارج وفي الداخل، من خلال إصدار السندات.ومن ناحية أخرى، لا يتوقع حدوث زيادة في الضرائب، بسبب الوضع الصعب للشركات والعائلات والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، في حين تدرس وزارة المالية إقامة "صندوق خاص" خارج الموازنة العادية للدولة، بحسب ليئور.أما بالنسبة لتكاليف الحرب حتى الآن، فإن الخطة الاقتصادية الأولية ستكلف 4.5 مليار شيكل (1.2 مليار دولار)، لكن المسؤولين الحكوميين يقدرون أن التكلفة ستتضاعف على الأقل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وتقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات نحو 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، سيتم دفعها من صندوق ضريبة الأملاك، الذي يبلغ حجمه حاليا 18 مليار شيكل (4.5 مليار دولار).وتقدر تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في "غلاف غزة" -التي تضررت جراء معركة "طوفان الأقصى"- بأكثر من 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار)، فيما تقدر تكلفة يوم القتال لجيش الاحتلال الإسرائيلي بربع مليار شيكل (62.5 مليون دولار)، وهذا يعني أنه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) فقط، ستكلف الحرب -25 يوما- أكثر من 6 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).-(وكالات)