وزير الاتصالات الفلسطيني: نتواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات للتدخل العاجل

ابراهيم المبيضين

اضافة اعلان

قال وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر ان الوزارة تواصلت مباشرة مساء الجمعة، مع الاتحاد الدولي للاتصالات وجهات دولية فاعلة للتدخل عاجلا حيال قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة .واكد سدر في مقابلة مساء اليوم مع تلفزيون فلسطين ان الامر خطير وقطع الانترنت والاتصالات داخليا وخارجيا مع قطع غزة يجعله معزولا عن العالم علاوة على خطورته في تقديم الخدمات للناس وخصوصا خدمات الاسعاف والصحة.وبين سدر ان قطع الخدمة جاء بعد تعمد الاحتلال قصف نقطتي اتصال دوليتين مع القطاع اسفرا عن خروج الخدمة بالكامل بعد تضرر خدمات الاتصالات بشكل كبير خلال فترة الاستبيع الثلاثة الماضية.واشار الى ان قطع الخدمة سبحجب الكثير من المعلومات عن جراىم الاحتلال محملا المجتمع الدولي المسؤولية لكل ما يحدث في القطاع الان.وكانت خدمات الانترنت والاتصالات الخلوية قد توقفت بالكامل في اع غزة الذي يتعرض لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي حتى الساعة.واكد موقع نتبلوكس المتخصص في رصد انقطاعات الانترنت حول العالم انقطاع خدمات الانترنت بالكامل عن قطاع غزة الذي يعاني منذ اكثر من عشرين يوما عدوانا همجيا من اسرائيل راح ضحيته اكثر من 7 الاف شهيد اكثرهم من الاطفال والنساء.وفي السياق ذاته اكدت شركة جوال الفلسطينية للخلوي انها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة مع القطاع.وقالت الشركة ان الغارات الجوية اسهمت في تدمير المسارات الدولية التي تربط غزة لالعالم الخارجي بخيث لم يعد بالامكان الربط بشبكة الانترنت العالمية.ومع انقطاع خدمات الاتصالات والانارنت عن غزة يغرق القطاع في ظلام رقمي كامل يضاف معاناة اهلها مع انقطاع خدمات الماء والكهرباء وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة في وقت تتسارع فيه الاحداث باتجاه الاجتياح البري للقطاع.كنا ويضاف ذلك الى الهجمة الشرسة من قبل الشركات التقنية العالمية الامريكية التي تناصر اسراىيل في حربها المتوحشة التي تحارب فيها المحتوى الفلسطيني في العالم الرقمي لحجب الحقائق عن جراىم الاحتلال.