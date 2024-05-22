وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، يوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

اضافة اعلان



ومن المقرر أن يلتقي الخريف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف، وعددًا من المستثمرين ورؤساء شركات القطاع الخاص، إضافة إلى زيارات ميدانية لعددٍ من المصانع الأردنية.



يذكر أن حجم صادرات المملكة إلى الأردن عام 2023 بلغ 7.6 مليار ريال، فيما وصل إجمالي وارداتها من الأردن 7.5 مليار ريال، وتمثلت أهم صادرات المملكة إلى الأردن في المنتجات الغذائية، والكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، بينما شملت أهم وارداتها من الأدوية، والمنتجات الغذائية.