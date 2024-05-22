 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يزور الشركة العربية للتعدين في الأردن

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وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يزور الشركة العربية للتعدين في الأردن

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الشركة العربية للتعدين في الأردن، والتقى رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد بن أحمد الشحي، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف فرص التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في كلا البلدين، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

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واجتمع الخريف، خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى الأردن مع عددٍ من مسؤولي الشركات الأردنية العاملة في قطاع التعدين، بما في ذلك شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي بحث مع مسؤوليها سبل تطوير التعاون في مجال استخراج وإنتاج الفوسفات، انطلاقًا من احتياطيات المملكة الكبيرة في هذا المجال، كما التقى الخريف مع مسؤولي شركة البوتاس العربية، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" والشركة العربية للبوتاس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المنتجات والأسمدة المتخصصة في المملكة والأردن.
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى الأردن، في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، وتحديدًا في المجالات الصناعية والتعدينية، والمساهمة في تبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة؛ بما يُعزّز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

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