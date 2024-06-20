وزير الطاقة ورئيس الهيئة يتفقدان مركز المراقبة والطوارئ ومحطة السمرا لتوليد الكهرباء

اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، على سير الأداء في قطاع الطاقة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العامل على مدار الساعة للتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث في التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.



وأكدّ الوزير الخرابشة أهمية دور الهيئة في التنظيم والرقابة على أداء النظام الكهربائي وسلامة الشبكة، والتأكد من التزام شركات القطاع بخطط الطوارئ وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين والتنسيق مع الجهات العاملة في القطاع للتأكد من معالجتها بالسرعة الممكنة.



من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة أن الهيئة ستواصل عمليات الرقابة الفاعلة على كافة الجهات العاملة في القطاع من خلال مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الضابطة العدلية والاستمرار بمواصلة تنفيذ الجولات الميدانية للتأكد من تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة، والاستعداد للتعامل مع الارتفاعات المحتملة للأحمال الكهربائية جرّاء الظروف الجوية الراهنة التي تشهدها المملكة، وأشار بأن الحمل الكهربائي الأقصى ليوم أمس بلغ 3630 ميجاواط.



وعلى صعيد متصل، وفي إطار المتابعة المستمرة لجاهزية النظام الكهربائي، تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس مفوضي الهيئة بحضور مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطانية، سير العمل في محطة توليد الطاقة الكهربائية التابعة لشركة السمرا، وتم خلال الجولة التفقدية الاطلاع على مرافق المحطة ومركز المراقبة والتحكم المعني بإدارة وتشغيل المحطة وجاهزيتها لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة وأهميتها في دعم استقرارية النظام الكهربائي والعمل بموجب خطط الطوارئ المحدثة ونظام السلامة العامة والاجراءات المتبعة لضمان جودة الخدمة المقدّمة.

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