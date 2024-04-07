الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وسط منافسة حادة.. أسواق الألبسة تعج بالمتسوقين

أحد محال الملابس بعمان
أحد محال الملابس بعمان
عمان- تعيش أسواق الألبسة والأحذية حركة تجارية نشطة متزايدة منذ الأسبوع الماضي تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر السعيد وسط اشتداد المنافسة بين التجار وفق ما أكده عاملون بالقطاع. اضافة اعلان
وأكد هؤلاء لــ"الغد" توفر جميع الألبسة وتوابعها في السوق المحلية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار أقل من العام الماضي بنسبة 10 %. 
وأظهرت جولة محدودة أجرتها "الغد" في أسواق العاصمة وجود حركة تجارية نشطة  عند محال الألبسة والأحذية  لكنها متفاوتة وتتركز بشكل كبير لدى محال التصفية والمحال والمراكز التي تعلن عن تقديم عروض مخفضة على الاسعار.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية قرابة 14200 محل موزعة في مختلف محافظة المملكة فيما توظف قرابة 69 ألف عامل وعاملة جلهم من 
الأردنيين.
بدوه، قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن سلطان علان وجود حركة تجارية نشطة في أسواق الألبسة لكنها اقل من المستويات التي سجلتها بالقياس مع السنوات الماضية لعدة أسباب في مقدمتها الطرود البريدية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأشار علان إلى أسباب تتعلق أيضا تتعلق بتعكر المزاج الاستهلاكي والعزوف عن الشراء جراء العدوان الغاشم  من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة وحرب التجويع التي يفرضها على أهالي القطاع.
وتوقع علان أن يتضاعف نشاط الحركة التجارية خلال الأيام المقبلة التي تسبق حلول عيد الفطر السعيد، مؤكدا توفر جميع الألبسة والأحذية في السوق المحلية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين وبما يواكب خيوط الأزياء العالية (الموضة) وعند مستويات أسعار أقل من العام الماضي بنسب تتراوح بين 5 % إلى 10 %.
وأكد عضو غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي وجود نشاط محلوظ على شراء الألبسة وتوابعها مع قرب حلول عيد الفطر السعيد وتحضيرات الأسر لهذه المناسبة.
وقال القواسمي إن "الحركة التجارية رغم ارتفاعها وتفاوتها من مكان لآخر إلا أنها ما تزال أقل من المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من السنوات الماضية".
 ولفت القواسمي الذي يعمل في مجال استيراد الألبسة إلى وجود منافسة قوية بين التجار بدليل استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها رغم زيادة كلف الشحن بسبب أزمة منطقة البحر الأحمر والكلف التشغيلية.
وتوقع أن تنشط الحركة خلال اليومين المقبلين وتشمل مختلف أسواق الألبسة مشيرا إلى ان الحركة  الشرائية تتركز بشكل كبير خلال ساعات ما بعد الإفطار وتستمر حتى ساعات متأخرة.
وأشار القواسمي إلى  قيام العديد من المحال بالإعلان عن  تخفيضات بنسب تصل إلى 30 % في محالة لزيادة نشاط الأسواق بما ينعكس على المبيعات والقدرة على الوفاء بالالتزامات المتربية عليهم تجاه الغير.
وقال المستثمر في قطاع الألبسة منير دية إن "أسواق الألبسة والأحذية بدأت تشهد حركة تجارية نشطة منذ الأسبوع الماضي وسط قيام العديد من منشآت القطاع بإجراء عروض  مخفضة على الأسعار".
وأوضح دية أن أسعار الألبسة لم يطرأ عليها أي ارتفاعات مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي مؤكدا توفرها بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين ومن عدة أصناف ومناشئ.
وأوضح دية أن أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية تعتبر أقل من أسواق دول المنطقة لعدة أسباب في مقدمتها وجود منافسة قوية بين التجار وانخفاض القدرة الشرائية وتوفر بضائع بمكيات كبيرة ما يدفع التجار إلى إجراء تخفيضات تجنبا لتكدس البضائع وتحمل كلفها المالية،  خاصة وأن عيد الفطر السعيد يعتبر موسما مهما في تحريك الأسواق وزيادة المبيعات.
ويستورد التجار الألبسة والأحذية من دول عدة أهمها الصين التي تستحوذ على أكثر من 50  % من المستوردات تليها دول  الهند وبنغلادش ثم تركيا ومصر وأميركا وأوروبا.
 وبدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تنفيذ خطة الرقابة المشددة على الأسواق  تتضمن محاور عدة من بينها التركيز على محال النوفوتيه والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض.
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