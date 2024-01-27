الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وصول باخرة ديزل للمملكة عبر "باب المندب"

ميناء الحاويات في العقبة-(من المصدر)
ميناء الحاويات في العقبة-(من المصدر)
عمان- استقبل الأردن الأسبوع الماضي باخرة ديزل مرت عبر مضيق باب المندب وفرغت حمولتها بشكل كامل في العقبة، وفقا لمدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) م.حسن الحياري.اضافة اعلان
وبين الحياري في رد على سؤال لـ"الغد" أمس أن حمولة هذه الشحنة تبلغ 50 ألف طن تعاقدت عليها شركات تسويق مشتقات نفطية من خلال شركة "أرامكو" وعبرت طريقها إلى المملكة عبر البحر الأحمر من مضيق باب المندب دون معيقات وفرغت حمولتها وعادت أدراجها بشكل طبيعي.
وتشهد منطقة البحر الأحمر حالة من الاضطراب الأمني بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة أسفرت عن "حالة عسكرة" تنفذها دول غربية بالتحالف مع بعض الدول.
وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت في وقت سابق أنها سوف تستهدف السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الكيان الصهيوني عبر مضيق باب المندب حتى يوقف الاحتلال حربه على غزة فيما أكدت أنها لن تتعرض لأي سفن أخرى باستثناء السفن الأميركية والبريطانية.  
وأوضح الحياري أن استيراد الديزل والبنزين إلى المملكة يتم من خلال تعاقدات شركات المحروقات مع "أرامكو" التي تعهدت بسد أي عجز في حال تطورت الأحداث في مضيق باب المندب، من خلال ميناء ينبع. وأكد الحياري أن توريد المشتقات النفطية والنفط الخام عبر البحر لم يتأثر حتى الآن ومن غير المتوقع أن يشهد أي تأثير خلال الأشهر الستة القادمة.
الحياري قال لـ"الغد" سابقا إن "العطاء الساري حاليا كان من المفترض أن تنتهي مدته بنهاية العام الماضي، إلا أنه تم تمديده من باب التحوط حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل بنفس الشروط الحالية واصلا إلى ميناء العقبة، وذلك لتفادي أي تغيرات قد تطرأ نتيجة ظروف المنطقة قد تؤثر على كلف التأمين البحري وأجور الشحن".
وأوضح أن توريد النفط الخام إلى مصفاة البترول هو بنسبة 90 % من شركة أرامكو السعودية من خلال ميناء ينبع والباقية من العراق برا باستخدام الصهاريج، وهذه المصادر جميعها بعيدة عن باب المندب، وتغطي وفقا للحياري 45 % من احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والتي يتم تكريرها في مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بينما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستيراد حيث تقوم الشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول) باستيراد حاجتها من خلال عطاءات دولية يتم طرحها بشكل سنوي أو نصف سنوي، بحيث يتم التعاقد مع مقدمي أفضل عروض مالية.
وبالتالي يكون المورد المتعاقد معه ملزما بتوريد كمية التعاقد خلال مدة العطاء بغض النظر عن أي ظرف.
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