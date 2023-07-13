وفد اقتصادي أردني يزور مصانع بمدينة نابلس

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عمان- زار الوفد الاقتصادي الاردني، المتواجد حاليا في فلسطين، اليوم الخميس، عدة مصانع في مدينة نابلس عاملة بقطاعي الأغذية والأدوية، للتعرف على منتجات الصناعة الفلسطينة والتحديات التي تواجهها، وامكانية مساعدتها بتوسيع حصتها التصديرية للخارج عبر المملكة.وقال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، المهندس نظمي عتمة إن زيارة المصانع بمدينة نابلس تهدف إلى التشبيك وتعزيز التجارة البينية وتبادل الخبرات والتجارب. بين أعضاء الملتقى والقطاع الصناعي الفلسطيني بمختلف المدن.وحسب بيان للملتقى الذي ينظم زيارة الوفد الاقتصادي الأردني، ، أكد عتمة أهمية التواصل واللقاءات بين أصحاب الأعمال في البلدين باعتبارها أفضل وسيلة لزيادة التبادل التجاري وعقد الشراكات التجارية وزيادة الاستثمارات.وأكد حرص الجانب الرسمي الفلسطيني على استيراد احتياجات السوق الفلسطينية من المملكة والاعتماد على المنتجات الأردنية بديلا عن منتجات دولة الاحتلال، مشيرا لوجود اهتمام للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لزيادة مبادلاتهما التجارية.ولفت عتمة إلى أن الملتقى أخذ على عاتقه تعزيز التجارة مع فلسطين والتشبيك بين رجال الأعمال وعقد المؤتمرات والمشاركة الفاعلة في المعارض المحلية والخارجية لتسويق الأردن وفلسطين استثماريا، وتحسين بيئة الأعمال وإزالة التحديات والمعيقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري مع فلسطين.وكان وفد ملتقى الأعمال قد أجرى لقاءات قطاعية مع رجال أعمال نابلس جرى خلالها بحث كيفية زيادة التبادل التجاري وأهمية التكامل مابين رجال الأعمال في البلدين، بحيث تعطى الأولوية لمنتجات الأعضاء في التبادل التجاري.يشار إلى أن الملتقى الذي تأسس عام 2011، وهو جمعية مستقلة غير ربحية هدفها خدمة الاقتصادين الأردني والفلسطيني، وتعزيز أواصر التعاون بين رجال اعمال البلدين، ونظرائهم في الدول المختلفة.