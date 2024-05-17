وفد تركي يبحث فرص الاستثمار في الأردن

عقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أمس الخميس، اجتماعا مع وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في العديد من القطاعات الاستثمارية، وترغب في التعرف على الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال في الأردن، وذلك بحضور السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، ورئيس مجلس الأعمال التركي الأردني في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK ا ليفنت بيرانت، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والمدراء المعنيين في الوزارة.

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وبحسب بيان للوزارة، أكدت السقاف أهمية العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الأردن وتركيا، وضرورة تعزيزها في المراحل المقبلة، وزيادة معدلات الاستثمار التركي بالمملكة وذلك نظرا للإنجازات والإصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.



وقالت، إنه على الرغم من وجود العديد من التحديات المحيطة في الأردن، إلا أن الاقتصاد الأردني استمر في اظهار منعته أمام هذه التحديات وتحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، كمعدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، وكل ذلك ساهم برفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، وهذا يعكس فعالية سياستنا الاقتصادية والمالية، ويؤكد على السير قدما في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033 ويدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.



وأضافت، أن الأردن يمتلك العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للاستثمار، كموقعه الاستراتيجي على مفترق طرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، وموارد بشرية مدربة ومؤهلة وتتمتع بمهارات عالية، إضافة إلى تشريعات منافسة تنظم العملية الاستثمارية، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ووجود فرص استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.



وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول أهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية التي أعلنت وزارة الاستثمار عنها على منصة استثمر في الأردن INVEST.JO، كما تم دعوة رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في الأردن.



من جانبه، قال السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، إن تعميق وتطوير سبل التعاون بين تركيا والأردن في مختلف المجالات وخصوصا المجالات الاقتصادية والاستثمارية يعتبر من الأولويات لديهم، مشيدا بالجهود التي تبذل من الحكومة، ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، خاصة وأن هناك فرصا استثمارية متبادلة بين البلدين.