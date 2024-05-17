الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد تركي يبحث فرص الاستثمار في الأردن

main_image5cfa5fdd7e2ad
علما الأردن وتركيا

  عقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أمس الخميس، اجتماعا مع وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في العديد من القطاعات الاستثمارية، وترغب في التعرف على الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال في الأردن، وذلك بحضور السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، ورئيس مجلس الأعمال التركي الأردني في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK ا ليفنت بيرانت، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والمدراء المعنيين في الوزارة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، أكدت السقاف أهمية العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الأردن وتركيا، وضرورة تعزيزها في المراحل المقبلة، وزيادة معدلات الاستثمار التركي بالمملكة وذلك نظرا للإنجازات والإصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.


وقالت، إنه على الرغم من وجود العديد من التحديات المحيطة في الأردن، إلا أن الاقتصاد الأردني استمر في اظهار منعته أمام هذه التحديات وتحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، كمعدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، وكل ذلك ساهم برفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، وهذا يعكس فعالية سياستنا الاقتصادية والمالية، ويؤكد على السير قدما في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033 ويدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.


وأضافت، أن الأردن يمتلك العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للاستثمار، كموقعه الاستراتيجي على مفترق طرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، وموارد بشرية مدربة ومؤهلة وتتمتع بمهارات عالية، إضافة إلى تشريعات منافسة تنظم العملية الاستثمارية، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ووجود فرص استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.


وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول أهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية التي أعلنت وزارة الاستثمار عنها على منصة استثمر في الأردن INVEST.JO، كما تم دعوة رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في الأردن.


من جانبه، قال السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، إن تعميق وتطوير سبل التعاون بين تركيا والأردن في مختلف المجالات وخصوصا المجالات الاقتصادية والاستثمارية يعتبر من الأولويات لديهم، مشيدا بالجهود التي تبذل من الحكومة، ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، خاصة وأن هناك فرصا استثمارية متبادلة بين البلدين.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذهب

الذهب يتجه لتسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية

منذأقل من دقيقة
6646c22fa3787

الدولار يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

منذ2 ساعة
1715874442426282800

العرب يشكلون 54 % من السياح في الأردن

منذ15 ساعة
1715873849376266900

الطباع يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

منذ15 ساعة
شركة الكهرباء الوطنية

مبيعات "الكهرباء الوطنية" ترتفع 3.2 %

منذ15 ساعة
الذهب

ارتفاع اسعار الذهب

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات |15 أيار 2024
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |15 أيار 2024
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

قرض شخصي

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy
 
 