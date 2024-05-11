السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة

علم الأردن
علم الأردن
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام والدعم الدولي.اضافة اعلان
وقالت الوكالة، مع استمرار الحرب في غزة، زادت المخاطر الجيوسياسية مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والأعمال العدائية المباشرة، وإن تم احتواؤها، بين إسرائيل وإيران. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال المزيد من التصعيد، لكن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.
وتشير فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة (الربيع العربي) والحروب في الدول المجاورة (العراق وسوريا)، لكن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.
وأضافت أن استمرار الصراع في غزة لفترة طويلة أو توسيعه، حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر، يمكن أن يضعف آفاق النمو ويزيد من التحديات أمام خفض الديون. (قناة المملكة)
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