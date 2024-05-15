الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لبنك الإسكان

1715778168454536800
بنك الإسكان
عمان - الغد - في إنجاز يعكس قوته المالية، حصل بنك الإسكان على تصنيف Ba3 الائتماني من وكالة التصنيف العالمية "موديز"، بارتفاع عن التصنيف السابق B1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.اضافة اعلان
وكانت وكالة "موديز"، رفعت تصنيف البنك الائتماني إلى Ba3 مما يعكس قوة المركز المالي للبنك وأدائه المتميز، حيث كان تصنيف البنك السابق يرتبط بالتصنيف الائتماني السيادي للأردن، الذي ارتفع إلى مستوى Ba3 في سابقة تاريخية للمملكة منذ 21 عاماً مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كذلك، فقد رفعت وكالة "موديز" تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى البنك إلى Ba3، إلى جانب انخفاض مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل وارتفاع تصنيفها من Ba3 إلى Ba2.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، عن فخره بالحصول على هذا التصنيف، معتبرا إياه امتدادا لمسيرة نجاح البنك، وخير دليل على التزامه الثابت بتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور.
وأضاف الصفدي، أن رفع تصنيف البنك يشكل حافزا لبذل المزيد من الجهود ومواصلة العمل لتعزيز الأداء الإيجابي، ومواصلة الارتقاء به إلى مستويات متقدمة من التميز.
ويعود الارتفاع في التصنيف الائتماني للبنك إلى المسار التصاعدي للربحية، والمدعوم بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، إلى جانب الاستمرار أيضاً بالمحافظة على نسب مرتفعة من ودائع العملاء المستقرة، كما يعكس التصنيف الائتماني الجديد النهج المحافظ الذي يتبناه البنك، والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول، وهو ما يبرهن على قدرة البنك على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية في ظل التداعيات المستمرة للتطورات الجيوسياسية الدولية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - (أرشيفية)

"البنك الأوروبي" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني إلى %2.4

منذ1 ساعة
7410

الشمالي: الأردن يسعى ليكون نواة لمركز إقليمي لصناعة المحيكات

منذ2 ساعة
1715790325515022800

القطاع السياحي يعاني.. إغلاق 18 منشأة في 7 أشهر

منذ2 ساعة
بنايات سكنية وتجارية في عمان - (أرشيفية)

17.3 % انخفاض مساحات الأبنية المرخصة

منذ2 ساعة
شركة مدفوعاتكم

"مدفوعاتكم" تسعى للتواجد في أسواق العراق والمغرب

14 أيار 2024
سائحتان في منطقة البحر الميت-(ارشيفية)

خطة تسويق لوصول أوسع لمستحضرات التجميل الأردنية للأسواق العالمية

14 أيار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم

نصائح استثمارية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات |منذ 47 دقيقة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 