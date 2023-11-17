%1 حصة الصادرات من مبيعات "الكهرباء الوطنية"

رهام زيدان

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عمان- شكلت الطاقة المصدرة في أول 10 أشهر من العام الحالي 0.9 % من إجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية لمختلف المصادر، مقارنة مع %0.8 في الفترة نفسها من العام الماضي.يأتي ذلك، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها الشركة في أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 13 %، بحسب أرقام أصدرتها الشركة.وبحسب هذه الأرقام، بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، 173.2 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 153.2 جيجا واط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.ويأتي حجم الطاقة المصدرة من إجمالي حجم طاقة كهربائية باعتها الشركة خلال الفترة نفسها، بلغت نحو18676.8جيجا واط /ساعة، مقارنة مع 17471.2جيجا واط /ساعة خلال 11 شهرا من العام بزيادة نسبتها 6.9 %.وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية)، بإجمالي بلغ نحو 167.2جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 147.7جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022 وبزيادة نسبتها 13.2 % .وارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة %9.1 إلى 6 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع5.5 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022، بحسب الأرقام نفسها.وإلى جانب الطاقة المصدرة، تم بيع 18100.1جيجا واط/ ساعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، مقارنة مع 16925جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022 بتراجع بزيادة نسبتها 6.9 %.كما زاد حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في أول 10 أشهر من العام، بنسبة 2.7 % إلى 403.5جيجا واط /ساعة من 393جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من العام 2022.وكان الحجم الأكبر من هذه المبيعات من صالح القطاع الصناعي الكبير وبمجموع 339.9جيجا واط /ساعة مقابل 153.2 جيجا واط، خلال 10 أشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.7 %، فيما ذهب الباقي إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء الدولي بمحموع بلغ 63.6 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 55.4جيجا واط/ ساعة خلال 10 أشهر من العام الماضي وبزيادة نسبتها 14.8 %.