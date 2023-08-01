الأربعاء 02 آب 2023
النسخة المطبوعة

1.066 مليار دينار أرباح 161 شركة خلال النصف الأول من العام

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دنانير أردنية
  أظهرت النتائج المالية للشركات المساهمة العامة للنصف الأول من العام الحالي تراجعاً نسبته 10.3 % في مجموع الأرباح الصافية بعد الضريبة، وبحسب دراسة تجميعية أعدت من قبل شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية التابعة للبنك الاسلامي الأردني والتي أعدتها هبه بشير، والتي شملت 161 شركة افصحت عن نتائجها، فقد بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة لهذه الشركات 1.066 مليار دينار مقارنة مع 1.189 مليار دينار عن نفس الفترة من العام السابق. اضافة اعلان
وكان الحدث الأبرز في هذه النتائج هو تراجع أرباح شركتي الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، إلا أن ارتفاع أرباح قطاع البنوك بواقع 35.7 % خفف من أثر هذا التراجع.
ومن أصل 161 شركة شملها الكشف، فقد بلغ عدد الشركات التي حققت أرباحا خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام  106 شركات مقابل تسجيل 55 شركة لخسارة.
كما انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس في تعاملات بداية الشهر بنسبة 0.31 %، ليغلق عند مستوى  2438.30 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 5.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2.624 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
1.82 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.14 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.09 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، البنوك 1.48 %، 0.95 %،
0.50 %، 0.35 %، 0.27 %، 0.12 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الأدوية 
والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، العقارات، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، التأمين 2.22 %، 2.21%، 1.84 %، 0.57 %، 0.55 %، 0.54 %، 0.51 %، 0.31 %، 0.17 %، 0.05 % على التوالي. 
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي العبور للشحن والنقل بنسبة 4.94 %، مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.82 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.76 %، التأمين الوطنية بنسبة 4.55 %، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.55 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 5.88 %، الوطنية لصناعات الالمنيوم بنسبة 5.77 %، كهرباء محافظة اربد بنسبة 5.25 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.69 %، والبوتاس العربية بنسبة 4.36 %.

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