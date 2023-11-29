الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

1.3 مليار دينار إيرادات متوقعة لقطاع الاتصالات في 2024

دنانير اردنية
دنانير اردنية
عمان – توقعت الحكومة أخيرا أن يرتفع حجم إيرادات قطاعي الاتصالات والبريد معا في الأردن إلى 1.3 مليار دينار العام المقبل، في ظل الانتشار المتزايد لخدمات الاتصالات في السوق المحلية لاسيما خدمات الانترنت المتنقل عريضة النطاق.اضافة اعلان
ووردت هذه التوقعات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ضمن الجزء الخاص بموازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الذي أظهر أن إيرادات القطاعين المتوقع تسجيلها في العام المقبل ستتوزع كما يلي، 1.14 مليار دينار لقطاع الاتصالات أكثرها سيأتي من الخدمة الخلوية والانترنت المتنقل و130 مليون دينار ايرادات متوقعة لقطاع البريد.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، مع وصول حجم ايرادات القطاعين (الاتصالات والبريد) الى هذا المستوى تكون قد ارتفعت بحوالي 100 مليون دينار، وبنسبة زيادة تتجاوز 8 % لدى المقارنة بحجم ايرادات القطاعين التي من المقدر أن تسجل مع نهاية العام الحالي قرابة 1.2 مليار دينار (بحوالي 1.1 لقطاع الاتصالات و110 ملايين دينار لقطاع البريد).
ويعمل في قطاع الخلوي اليوم ثلاث شركات رئيسية هي " زين الاردن"،
و " اورانج الاردن"، وامنية للاتصالات، وعدد من شركات تزويد الانترنت السلكي وخصوصا الفايبر.
وعلى صعيد متصل، قدر مشروع قانون الموازنة أن ترتفع نسبة انتشار الخدمة الخلوية في المملكة لتصل الى 70 % من عدد السكان، مقارنة مع 69 % النسبة المسجلة في نهاية العام الحالي، فيما يقدر عدد اشتراكات الخلوي حاليا بنحو 7.8 مليون اشتراك معظمها تستخدم هواتف ذكية وانترنت متنقلا عريض النطاق.
وعلى صعيد متصل قدرت الموازنة أن ترتفع العمالة في قطاع الاتصالات بشكل مباشر الى حوالي 4600 وظيفة مباشرة اكثرها في قطاع الخلوي، فيما تقول دراسات محايدة إن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات يوفر أربع وظائف غير مباشرة، بالمقارنة مع حوالي 4500 وظيفة مباشرة في القطاع مع نهاية العام الحالي. 
وبالنسبة للقطاع البريدي، قالت الموازنة "مع نهاية العام الحالي سيبلغ عدد مشغلي البريد الخاص حوالي 172 مرخصا للبريد الخاص المحلي والخاص الدولي، يعملون الى جانب المشغل لخدمات البريد في المملكة "شركة البريد الأردني"، فيما من المتوقع ان يبلغ عددهم مع نهاية العام الحالي الى 180 مرخصا.  
وبينت الموازنة أنه من المتوقع وعلى صعيد متصل، قدرت الحكومة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، العام المقبل، بنحو 9.9 مليون دينار ستتوزع بواقع: 6.5 مليون دينار للنفقات الجارية، و3.4 للنفقات الرأسمالية.
وقالت "موازنة هيئة الاتصالات ستغطي أربعة برامج رئيسية هي برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج تنظيم قطاع الاتصالات، برنامج إدارة الطيف الترددي، وبرنامج إدارة قطاع البريد". 
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