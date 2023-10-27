1.3 مليون مغترب يدخلون المملكة في 9 أشهر

محمد أبو الغنم

اضافة اعلان

عمان- في ظل ما تشهده المملكة من حركة سياحية غير مسبوقة، شكل المغتربون الأردنيون النسبة الكبرى من أعداد الزوار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.وأكدت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، أن نحو 1.3 مليون مغترب أردني زاروا المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع مليون مغترب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وشكلت نسبة زوار المملكة من المغتربين الأردنيين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما نسبته 26 % من إجمالي أعداد الزوار الدوليين.وبلغت نسبة زيادة زوار المملكة من المغتربين نحو 21.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أو بارتفاع مقداره أكثر من 229 ألف زائر أو مغترب.وحسب التقارير الوزارية، فإن أعداد زوار المبيت المغتربين بلغت نحو 1.28 مليون مغترب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع مليون مغترب للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 28 % أو بمقدار يزيد على 280 ألف زائر أو مغترب.وكان أعلى شهر سياحي سجله المغترب الأردني هو آب (أغسطس) الماضي؛ إذ بلغ عدد الزوار 240.4 ألف زائر بين سياحة مبيت أو ليوم واحد، مقارنة مع 230.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة مقدارها نحو 10 آلاف زائر أو مغترب.ويشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح في أول 9 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 38.1 %، نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 4.22 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1 %.وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 37.7 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بتسجيله ما قيمته 4.1 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.