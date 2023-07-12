الأربعاء 12 تموز 2023
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1.31% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لنهاية أيار

1.31% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لنهاية أيار
1.31% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لنهاية أيار
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في خمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.31 بالمئة، ليصل إلى 136.73 مقابل 138.55 لنفس الفترة من العام الماضي.اضافة اعلان
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن انخفاض الرقم القياسي في خمسة أشهر الأولى للعام الحالي، مقارنـة بنفس الفترة من العام الماضي، جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 2.68 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 7.39 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 19.10 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار الماضي من العام الحالي، ليصل 135.73 مقابل 145.70 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 6.85 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن الانخفاض في شهر أيار من هذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، جاء محصلة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 9.00 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 12.33 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 1.18 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار الماضي من العام الحالي بنسبة 0.43 بالمئة، ليصل إلى 135.73 مقابل 136.32 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وبين التقرير، أن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار الماضي من العام الحالي، مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.71 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.43 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 2.48 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة.
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