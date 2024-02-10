1.4 % ارتفاع صادرات الأردن إلى العراق

طارق الدعجة

عمان- واصل مؤشر الصادرات الوطنية إلى العراق ارتفاعه خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن قيمة صادرات المملكة الى العراق بلغت 573 مليون دينار مقابل 565 مليون مسجلة زيادة بمقدار 8 ملايين دينار.

وشكلت السوق العراقية قرابة 20 % من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى البالغ قيمتها 2.820 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فيما شكلت

7 % من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية والبالغة 7.606 مليار لنفس الفترة.

ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.

وبحسب بيانات، أصدرتها الغرفة، ما يزال هنالك فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

وفيما يخص مستوردات المملكة من العراق تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستوردات الأردن من العراق خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 23 % لتصل إلى 174 مليون دينار مقابل 142 مليونا.

وتستورد المملكة من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.

وبحسب بيانات الغرفة، تمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها العدينية والمعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (صادرات ومستوردات) 747 مليون دينار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

وأكد صناعيون في تصريحات سابقة لـ"الغد" أن السوق العراقية تشكل عمقا إستراتيجيا للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة؛ إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري حاجز ملياري دولار خلال الفترة المقبلة في حال تنفيذ المشاريع المشتركة التي ما تزال تراوح مرحلة طرح العطاءات.

ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.

اضافة اعلان