السبت 02 كانون الأول 2023
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1.4 مليون مغترب زاروا المملكة خلال 10 أشهر

البحر الميت ساياحة علاجي 2
سائح في البحر الميت

زار المملكة 1.4 مليون مغترب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والاثار.


وسجلت أعداد الزوار من الأردنيين المغتربين (سياح المبيت واليوم الواحد) نسبة زيادة وصلت الى 19.1 % او بزيادة مقدارها 226 الف زائر خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 1.182 مليون مغترب.

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وشكلت نسبة المغتربين من إجمالي زوار المملكة خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي نحو 25.4 %.


وبلغ عدد سياح المبيت من (المغتربين) اكثر من 1.389 مليون مقارنة بـ1.165 مليون بارتفاع نسبته 19.2 % او بزيادة مقدارها 224 الف سائح.


وسجل زوار اليوم الواحد من المغتربين اكثر من 19.3 الف زائر خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي مقارنة بـ17.6 الف زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مقدارها 1.7 الف زائر.


وكان أعلى شهر خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي في استقبال المغتربين هو شهر آب (أغسطس) الماضي؛ اذ وصل عدد المغتربين (سياح مبيت وسياح اليوم الواحد الى 240.4 الف زائر مقارنة بـ 230.6 الف خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 4.2 % او بارتفاع عدده 9.8 الف سائح.


وبلغ حجم إنفاق المغتربين الأردنيين اكثر من 1.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.


وبلغت نسبة زيادة إنفاق المغتربين نحو 21.5 % أو ما يزيد على 247 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 1.1 مليار دينار.


يأتي هذا في ظل ارتفاع أعداد سياح المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي وصل إلى اكثر من 5.5 مليون زائر.


ويشار إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نموا نسبته 11.7 %، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.


أما خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعا بنسبة 34.7 % بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4 %.

 

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