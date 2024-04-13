1.7 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول

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عمان - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.776 مليار دينار، مقابل 1.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 5 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت الباقية بنسبة تراوحت بين واحد بالمئة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، و48 بالمائة لقطاع الصناعات التعدينية.واستحوذت الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق والهند، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مسجلة ما قيمته 1.261 مليون دينار.وسجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 128 بالمئة، لتصل لنحو 638 مليون دينار مقابل 279 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3 بالمئة، ووصلت لنحو 209 ملايين دينار، مقابل 203 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا للمعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا، ارتفعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي للعراق إلى نحو 267 مليون دينار، مقابل 188 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 20 بالمائة.بالمقابل، سجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 57 بالمائة، متراجعة لنحو 138 مليون دينار، مقابل 321 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.إلى ذلك انخفضت صادرات صناعة عمان إلى فلسطين خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 31 بالمائة، لتسجل نحو 35 مليون دينار مقابل 50 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ، على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 561 مليون دينار، والتعدينية نحو 307 ملايين دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 251 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 202 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية نحو 170 مليون دينار والجلدية والمحكيات بقيمة 114 مليون دينار.وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 70 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية نحو 68 مليون دينار والإنشائية 29 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 6 ملايين دينار.وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال نحو 5 مليارات.-(بترا)