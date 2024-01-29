%1.9 متوسط نمو الاقتصاد الوطني في 5 سنوات

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني خلال السنوات الخمس الماضية(2023-2019) نحو 1.9 %، وفق ما أظهر تقرير مستقبل النمو الاقتصادي للعام 2024 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.وبذلك يكون متوسط النمو في الأردن، انخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو خلال السنوات الخمس السابقة (2014-2018)، والتي بلغ متوسط النمو خلالها 2.3 %.وبحسب التقرير، بلغ نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، حوالي 10.484 ألف دولار، فيما نما متوسط الناتج المحلي لكل فرد خلال السنوات الخمس الماضية(2023-2018) بواقع 0.8 %.وحول نتائج مستوى مؤشرات الركائز الأساسية داخل الاقتصاد في الأردن خلال السنوات الخمس الماضية، أظهر التقرير أن نسبة ركيزة الابتكار بلغت نحو 46 % وتوضح هذه الركيزة المدى الذي يمكن لمسار الاقتصاد في أي دولة أن يستوعب ويستجيب لتطورات التقنيات الجديدة وإدماجها في العملية الاقتصادية.بينما بلغت نسبة ركيزة الشمولية وفق التقرير زهاء 53 %، وتقوم هذه الركيزة بتقييم أداء البلد في مجالات مثل، المشاركة في القوى العاملة والتعليم والوصول إلى الخدمات بما في ذلك الإسكان والنقل والتمويل، فضلا عن المساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي.وناهزت نسبة ركيزة الاستدامة ما نسبته 58 %، توضح هذه الركيزة المدى الذي يمكن الاقتصاد في أي دولة، من أن يحقق المتطلبات البييئة واستدامة الموارد الطبيعية والاستفادة منها، فضلا عن الاستجابة للمتغييرات المناخية، وفي المقابل بلغت نسبة ركيزة الصمود 55 % وتوضح هذه الركيزة مدى قدرة الدول على تحمل الصدمات والاستجابة للأزمات والاضطرابات العالمية.وأكد التقرير، أن النمو الاقتصادي العالمي فقد زخمه منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2007، إذ انخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القصير من حوالي 2 % في الدول المتقدمة و5.8 % في الدول الناشئة والاقتصادات النامية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 1.4 % و1.7 % على التوالي، في مرحلة ما بعد "كوفيد 19" .وأشار التقرير إلى استمرار الفجوة الاقتصادية بين الدول وزيادة الفرص الضائعة للاستفادة من الابتكار، موضحا أنه تم ملاحظة الانتشار السريع للهواتف المحمولة والتطبيقات الرقمية في معظم البلدان النامية والناشئة خلال العاميين الماضيين، إلا أن بعض هذه التطبيقات قد عفا عليها الزمن، مما يتطلب منها العمل على توسيع النطاق الترددي للإنترنت للاستفادة من الرقمنة.وأكد التقرير، أن الشمولية الاقتصادية في الدول كافة، أمر ضروري، كونها ترتبط إلى حد كبير بالحيز المالي والقدرة على الاستثمارات في البنية التحتية والشاملة، والتوسع في سياسات المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة والفئات المحرومة، والتي قد تساعد في كسر دورة الفقر وتعزيز قدر أكبر من المساواة، حيث إن كل ما سبق يمنح البلدان فرصة أفضل لتحقيق النمو الشامل.ولفت التقرير إلى أن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الدول مرتفعة ومعتدلة الدخل، يعتمد على الطبيعة وتوفر الموارد الطبيعية، إلا أن استخدام الموارد ما يزال منخفضا في العالم، حيث يمكن تعويض هذا الضعف من خلال التوسع في مجال التمويل الأخضر.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ضخامة التصارع العالمي بين الدول وتعاظم التحديات المناخية التي قد تهدد الأمن والاستقرارين المالي والاقتصادي، إلا أنه ما يزال هناك ميولا من الدول إلى أن تتجه نحو الحمائية وهذا يعاكس نموذج الاندماج والانفتاح الاقتصادي، الذي ساهم في تطور الاقتصادات حول العالم، ما يستوجب العودة من الدول إلى التكامل والتعاون في ما بينها للتغلب على أي أزمات وكوارث.