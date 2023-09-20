10 % زيادة استهلاك المحروقات

رهام زيدان

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عمان- ارتفع إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.ووفقا لهذه الأرقام، بلغ إجمالي الاستهلاك العام الماضي 4072 طنا مقارنة مع 3705 أطنان خلال العام الذي سبقه إذ شملت هذه الأصناف كل من الغاز البترولي المسال والبنزين ووقود الطائرات والكاز والسولار وزيت الوقود والإسفلت.يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مستوردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية زيادة العام الماضي بنسبة 10.2 % لتبلغ 4394 طنا مقارنة مع 3986 طنا العام الذي سبقه.ويعد العراق أهم مصدر للنفط الخام الذي يتم توريده باستخدام الصهاريخ وبمعدل 15 ألف برميل يوميا تمثل 10 % من الحاجة اليومية من هذه المادة وبسعر برميل أقل من السعر العالمي بمقدار 15 ألف دولار، بينما يتم استيراد باقي الحاجة منها ومن المشتقات النفطية الأخرى من الأسواق العالمية بموجب عطاءات تطرحها الحكومة لهذه الغاية وإنتاج محلي محدود بلغ العام الماضي 94.67 ألف برميل نفط العام الماضي مقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي.