%10 زيادة صادرات التمور الأردنية إلى قطر

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الدوحة - يشهد قطاع تجارة التمور ارتفاعا ملحوظا في واردات قطر من المنتجات والسلع الغذائية الأردنية.ووفقا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) استند لأحدث الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد ارتفعت كميات استيراد التمور الأردنية إلى السوق القطري بنسبة جيدة بلغت 10.1 بالمائة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي.وبلغ إجمالي حجم مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية بجميع أنواعها منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 72 طنا، ارتفاعا من 64.7 طن خلال الفترة المقابلة من عام 2022، و57.6 طن خلال ذات الفترة من عام 2021.ويؤكد تجار تمور وأصحاب شركات استيراد وتصدير في قطر، أن هذا الارتفاع المتنامي في حجم مستوردات قطر من السلع والمنتجات الغذائية المنتجة في الأردن، إنما يعكس مستوى النمو الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية.وتستورد قطر مختلف أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها تتركز على صنف المجهول في المرتبة الأولى والبرحي بدرجة أقل.وتتميز التمور الأردنية بتنافسيتها الكبيرة من حيث الجودة والأسعار في ذات الوقت، ما يجعلها من أهم الأصناف المفضلة لشريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري مقارنة بأنواع وأصناف عديدة تستوردها قطر من الخارج خاصة من السوق الأميركي.وعزا التجار القطريون الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية، الارتفاع المتصاعد لمستوردات قطر من التمور الأردنية، إلى عوامل متعددة، منها جودة التمور الأردنية العالية وتنوع أصنافها، وقوتها التنافسية، إضافة إلى التوافق في معايير الجودة والسلامة الغذائية بين قطر والأردن.وأكدوا أن استمرار نمو تجارة قطر مع الأردن بشكل عام، إنما يعكس اهتمام قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي مع الأردن، وتعزيز جهود الارتقاء بمعدلات هذه التجارة إلى مستوى الطموحات المشتركة.وأشار هؤلاء التجار إلى أن وتيرة استيراد التمور الأردنية، ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى استمرار الطلب الكبير عليها في السوق القطري.-(بترا)