10 شركات ناشئة في الموسم الثاني من " توتش داون"

إبراهيم المبيضين

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أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أن 10 شركات أردنية ناشئة تم اختيارها للمشاركة في الموسم الثاني برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية "توتش دوان" لمساعدتها على التشبيك والوصول إلى السوق الأمريكية في القطاعات التي تعمل فيها.وقال عبيدات في تصريحات صحافية لـ " الغد" بأنه تم اختيار وتأهيل هذه الشركات المميزة في قطاعاتها وفقا لمعايير موحدة من بين عشرات الطلبات من شركات ناشئة أردنية كانت ترغب في الاستفادة من البرنامج في موسمه الثاني، لافتا إلى أن الرنامج بشكل عام يستهدف الشركات الناشئة والريادية التي تأسست في الأردن، والقابلة للنمو والتوسع ومن كل القطاعات.وأكد بأن الشركات الناشئة العشر قد بدأت رحلتها مؤخرا في البرنامج وسافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة والاستفادة من محاور الدعم والمساندة للشركات الناشئة الأردنية في تواجدها وتوسعها في السوق الأميركية.وقال إن الشركات الناشئة الأردنية التي تم اختيارها للموسم الثاني من برنامج " توتش داون" تعمل في مجالات متنوعة منها التقنية أو تطوع التقنية لخدمة قطاعات اقتصادية ، وفي قطاعات التجميل والتصنيع والتجارة الإلكترونية وبيع الكتب بالأونلاين وغيرها من القطاعات التي ينتظرها الكثير من النمو مستقبلا.ويهدف برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية "توتش داون" الذي تقدر موازنته بنحو 440 ألف دولار مقدمة كدعم للبرنامج من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان.وينفذ برنامج " توتش داون" بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وحاضنة أعمال "إي بارك" بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن.وكان البرنامج عند انطلاقته قد وضع هدفا لمساعدة 16 شركة ناشئة أردنية للوصول إلى السوق الأميركية وبناء شراكات وإجراء دراسات للسوق بهدف التوسع.