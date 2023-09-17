10 ملايين دينار كلفة دعم المحروقات للنقل العام في المحافظات

تيسير النعيمات

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عمان- بلغت الكلفة الإجمالية لدعم المحروقات المخصصة لوسائط النقل العام في المحافظات التي صرفتها هيئة تنظيم النقل البري منذ بدء صرف الدعم العام الماضي نحو 10 ملايين دينار، وفق مصدر رسمي في الهيئة.وبين المصدر، في تصريح لـ"الغد"، أن كلفة الدعم لوسائل النقل العام في المحافظات للربع الواحد من العام تبلغ نحو مليوني دينار.وبحسب الهيئة، يستفيد من بطاقات دعم المحروقات 11 ألف مركبة في المحافظات.ويشار إلى أن الدعم الذي تحصل عليه وسائل النقل العام في العاصمة غير مشمول بهذه الإحصائية؛ إذ يصل الدعم المخصص إليها إلى حوالي 4 ملايين دينار في الربع الواحد تصرفها أمانة عمان الكبرى والهيئة.وصرفت الحكومة، العام الماضي، الدعم لوسائل النقل العام في المحافظات لربعين، فيما صرفت حتى الآن لربعين آخرين، وستبدأ صرف الدعم المخصص للربع الثالث اليوم.وكانت الحكومة وافقت على صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في محافظات المملكة كافة، بما فيها العاصمة لأول ربعين من العام الحالي، بكلفة ستة ملايين دينار للربع الواحد ليصل المبلغ إلى 12 مليوناً منذ بداية 2023، إلى جانب 5 ملايين صرفت نهاية 2022 للربع الواحد.وتصلف كلفة المحروقات إلى نحو 35 % من قيمة الكلف التشغيلية، ولأول مرة تدعم المحروقات العام الماضي منذ تحرير أسعار الصرف في 2008.وبدأت هيئة تنظيم النقل البري مطلع أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، عملية صرف بطاقات دعم المحروقات المخصصة لوسائط النقل العام التي تعمل في العاصمة من خلال أمانة عمان وفي المحافظات تسلم البطاقات من مكاتبها المنتشرة في تلك المحافظات.ويستفيد نحو 22 ألفا من مشغلي قطاع النقل العام من دعم المحروقات، في عمان وجميع محافظات المملكة.وتدعم هيئة النقل الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها 776 حافلة و3475 وسيلة نقل متوسطة و1021 سيارة سرفيس بواقع 567150 دينارا لكل شهر؛ أي ما مجموعه 3 ملايين و402900 دينار لمدة 6 أشهر، فيما يخصص أكثر من 3 ملايين دينار للحافلات وخطوط النقل العام داخل حدود أمانة عمان. كما وصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم 5354 مركبة، إلى 267700 دينار لكل شهر؛ أي ما مجموعه مليون و606200 دينار لمدة 6 أشهر.وجرى، سابقا، رفع قيمة الدعم بنسب تتراوح بين 100 % وصولا إلى 135 %؛ لجميع أنماط وسائل النقل العام عن قيمة الدعم الذي سبقه، لتصبح الزيادة مناسبة وتتناسب مع قيمة ارتفاع المحروقات. وبدأت قيمة الدعم من 50 دينارا، لتصبح 100 دينار، وبعض الأنماط 150 دينارا، وأصبحت 300 دينار، وبعض الأنماط أكثر من 300 ووصلت إلى 350 دينارا.