106 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

اضافة اعلان

واستحوذ قطاع الخدمات على الحجم الأكبر من حجم تداول شهر كانون الثاني وبواقع 48.1 مليون دينار، تلاه القطاع المالي بقيمة 42.3 مليون دينار، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 15.8 مليون دينار.وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان نحو 17.2 مليون دينار، وكان للأردنيين الحصة الأكبر منها بنسبة 52.7 بالمئة، تلاهم المستثمرين العرب بنسبة 32.5 بالمئة ومن ثم المستثمرين الأجانب بنسبة 14.8 بالمئة، وعلى المستوى القطاعي كان القطاع المالي الأعلى من حيث القيمة السوقية بنسبة 52.1 بالمئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32.7 بالمئة، ومن ثم قطاع الخدمات 15.2 بالمئة.وحول نسب الربحية والنشاط، بلغت نسبة القيمة السوقية الى العائد 7.56 مرة ونسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية 1.05 مرة، في حين كانت نسبة الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية 6.61 بالمئة، ونسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية 47.3 بالمئة حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، في حين بلغت القيمة السوقية إلى الناتج المحلي 51 .1 بالمئة، وكانت نسبة معدل دوران السهم 1.48 بالمئة.وكانت اكثر 10 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال شهر كانون الثاني الماضي، ابعاد الاردن، والامارات للاستثمار التجاري، والعربية للمشاريع الاستثمارية، والمنارة الإسلامية للتأمين، وأساس للصناعات الخرسانية، والسالم الدولية للنقل والتجارة، والقدس للصناعات الخرسانية، والمتخصصة للتجارة والاستثمارات، والركائز للاستثمار، ومجموعة أوفتك القابضة، والزرقاء للتعليم والاستثمار.في حين كانت اكثر 10 شركات انخفاضا في أسعار أسهمها، هي: التحديث للاستثمارات العقارية، وتهامة للاستثمارات المالية، وسنيورة للصناعات الغذائية، وأمواج العقارية، والشرق للمشاريع الاستثمارية، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، والعربية لصناعة المنيوم/ارال، والمتكاملة للنقل المتعدد، ومجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي، ومصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر.