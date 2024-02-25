الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

117 % زيادة الإقبال على "أردننا جنة"

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)

  ارتفع عدد المشاركين في البرنامج السياحي "أردننا جنة" بنسبة 117.3 % خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار.

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وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، فإن أعداد المشاركين في البرنامج بلغوا أكثر من 19.2 ألف خلال كانون الثاني(يناير) الماضي، مقارنة مع 8.8 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة مقدارها تتجاوز 10.3 ألف مشارك.
وبلغ عدد المشاركين في البرنامج لرحلات العقبة الأكثر طلبا إذ وصلت أعدادهم إلى أكثر من 12.6 ألف مشارك خلال الشهر الحالي مقارنة الماضي، مقارنة مع 414 مشاركا خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة تفوق 30 ضعفا.
وشكل المشاركون في "أردننا جنة" الذين توجهوا إلى العقبة اكثر من
 66 % من إجمالي المشاركين في البرنامج خلال الشهر الماضي.
وبلغ عدد المشاركين في "أردننا جنة" لرحلات وادي رم نحو 1.9 ألف مشارك خلال الشهر الماضي، مرتفعة بنسبة 13.1 % أو بمقدار 223 مشاركا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وشارك في البرنامج السياحي الداخلي نحو 1.8 ألف لرحلات البترا خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها تصل إلى 50 % أو بمقدار يبلغ 538 مشاركا. 
وأعلنت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق عن استراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج، بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب 
جميع المواطنين.

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