12 % انخفاض مساحات الأبنية المرخصة

تيسير النعيمات

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عمان– انخفض مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12 % إلى 2.530 مليون م2، مقارنة مع 2.872 مليون م لنفس الفترة من عام 2023، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة.وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6,730 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة مع 7,624 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض نسبته 11.7 %.وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.027 مليون م2 خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة مع 2.487 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 18.5 %.وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 503 آلاف م2، مقارنة مع نحو 386 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 30 %. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و19.9 % للأغراض غير السكنية.وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بانخفاض نسبته 1.5 %، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.6 %، بارتفاع نسبته 0.5 %، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 %، بارتفاع نسبته 11.5 %.وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36 %.وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.619 مليون م2، مقابل نحو 1.899 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (14.7 %).أما على مستوى شهر نيسان لعام 2024، فقد بلغ عدد رخص الأبنية 1,649 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 660 ألف م مقارنة مع 610 آلاف م2 خلال نفس الشهر من عام 2023، بارتفاع نسبته 8.2 %.